लमहीमा भूमिहीन किसानको प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दाङको लमहीमा भूमिहीन किसानहरूले भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रदर्शनमा सहभागीहरूले 'उठिबास बन्द गर, भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर' नारा लेखिएका प्लेकार्ड देखाएका थिए।
  • भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतले जबरजस्ती उठिबास रोक्न र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

२३ वैशाख, बुटवल । दाङको लमहीमा भूमिहीन किसानहरूले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन तथा सभा गरेका हुन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले `उठिबास बन्द गर, भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर´ भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए ।

र्‍यालीमा दाङका विभिन्न स्थानबाट आएका सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गुठी, मोही तथा मुक्त कमैया संघर्ष समिति दाङ देउखुरीको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।

लमही नगरपालिका, राप्ति गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाबाट सहभागी भएका प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले जबरजस्ती उठिबास रोक्न, सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतको कदमप्रति काठमाडौंमा प्रदर्शन

सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीविरुद्ध प्रदर्शन हुने

पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन

ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेको प्रदर्शन, तस्वीरमा हेर्नुस्

ट्रम्पविरुद्ध लाखौं जनता सडकमा, अमेरिकाभरि ३ हजारभन्दा बढी स्थानमा प्रदर्शन

धनगढीमा पनि ओली–लेखकको रिहा माग्दै प्रदर्शन

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

