धनगढीमा पनि ओली–लेखकको रिहा माग्दै प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १७:१२

१४ चैत, धनगढी । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्न माग गर्दै धनगढीमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार जिल्लामा क्रियाशील २३ वटै जनसंगठनको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा शनिबार दिउँसो प्रदर्शन गरिएको हो ।

एमाले पार्टी कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेटसम्म हातमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ ।

ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न उनीहरूले माग गरिएको छ ।

प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेट अगाडिको सडकमा आयोजित कोण सभालाई अनेरास्ववियु कैलालीका अध्यक्ष कुबेर खड्का, किसान महासंघ सुदूरपश्चिमका नेता मदन रेग्मी र भूमीहीन सुुुकुम्बासी संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव लोकेन्द्र सिंहले सम्बोधन गरेका थिए ।

उनीहरूले ओली र लेखकमाथि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरे भने रिहा नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

माइतीघरमा नाटक मञ्चन गरेर खोजियो जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन

माइतीघरमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

मिटरब्याज पीडकलाई कारबाही माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

इरानमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लागेसँगै चर्कियो प्रदर्शन

सामूहिक गिरफ्तारी दिने भन्दै गएको ढुंगाना समूहलाई प्रहरीले रोक्यो

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

