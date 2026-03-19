धनगढीमा पनि ओली–लेखकको रिहा माग्दै प्रदर्शन

१४ चैत, धनगढी । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्न माग गर्दै धनगढीमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार जिल्लामा क्रियाशील २३ वटै जनसंगठनको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा शनिबार दिउँसो प्रदर्शन गरिएको हो ।
एमाले पार्टी कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेटसम्म हातमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ ।
ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न उनीहरूले माग गरिएको छ ।
प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेट अगाडिको सडकमा आयोजित कोण सभालाई अनेरास्ववियु कैलालीका अध्यक्ष कुबेर खड्का, किसान महासंघ सुदूरपश्चिमका नेता मदन रेग्मी र भूमीहीन सुुुकुम्बासी संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव लोकेन्द्र सिंहले सम्बोधन गरेका थिए ।
उनीहरूले ओली र लेखकमाथि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरे भने रिहा नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
