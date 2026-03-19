ओली रिहाइको माग गर्दै एमालेको प्रदर्शन, तस्वीरमा हेर्नुस्

एमालेले अध्यक्ष ओली पक्राउ परेको दिन शनिबारदेखि नै नियमित रुपमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

विकास श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर आले
२०८२ चैत १६ गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा १६ चैत काठमाडौंमा माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको छ।
  • एमालेले बागमती प्रदेशको आह्वानमा प्रदर्शन गर्दै ‘प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गर’ र ‘अध्यक्षलाई रिहाइ गर’ नारा लगाएको छ।
  • ओलीलाई भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन घटनामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवार ठहर गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो।

१६ चैत, काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेले आज पनि प्रदर्शन गरेको छ ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन अहिले नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटल अगाडि पुगेको छ । एमालेले आज पार्टीको बागमती प्रदेशको आह्वानमा प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गर’, ‘अध्यक्षलाई रिहाइ गर’ लगायतका नारा लगाएका छन् । एमालेले अध्यक्ष ओली पक्राउ परेको दिन शनिबारदेखि नै नियमित रुपमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

ओलीलाई भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको घटनामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवार ठहर गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसको आधारमा गत शनिबार उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

विकास श्रेष्ठ

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

