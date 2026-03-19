ओली र लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको छ।
- ओली र लेखकलाई चैत १४ गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो।
- भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको क्रममा उनीहरूको भूमिकामाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सिफारिस गरिएको थियो।
२२ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार उनीहरूविरुद्ध ५ दिन म्याद थप गरिदिएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै जाँचबुझ आयोगले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
ओली र लेखक दुवै जना चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट पक्राउ परेका थिए ।
