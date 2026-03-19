चीन आइपुगे इरानका विदेशमन्त्री, के छन् एजेन्डा ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १३:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलसहित चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुगेका छन्।
  • अराघचीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र विश्वव्यापी परिस्थितिमा छलफल गर्नेछन्।
  • यो भ्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चिन भ्रमणअघि भएको र चीनलाई इरानमाथि दबाब दिन अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले आग्रह गरेका छन्।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलसहित चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुगेका छन् ।

इरानी समाचार एजेन्सी तस्निम र फार्सका अनुसार अराघचीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछन् ।

इरानी मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो भ्रमणको उद्देश्य दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी परिस्थितिमा भइरहेका विकासक्रमबारे छलफल गर्नु हो ।

एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार अमेरिका र इजरायलले इरान विरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि इरानी विदेशमन्त्रीको यो पहिलो चीन भ्रमण हो ।

चीन इरानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार र इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो । इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि यसले इरानी तेल खरिद गर्न जारी राखेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १४ र १५ मेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्न चीनको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको बेला अराघचीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण समयमा भएको हो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानलाई होर्मुज जलडमरूमाथिको नियन्त्रण त्याग्न बाध्य पार्न अराघचीलाई दबाब दिन चीनलाई आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मार्को रुबियोले यस्तो आग्रह गरेका थिए ।

अब्बास अराघची इरानका विदेशमन्त्री
सम्बन्धित खबर

इरानी विदेशमन्त्रीको व्यंग्य- ‘इजरायल फर्स्ट’ नीतिको मतलब ‘अमेरिका लास्ट’ हो

युद्ध खर्चबारे अमेरिकाले झुट बोल्यो : इरानी विदेशमन्त्री

मस्कोमा इरानी विदेशमन्त्रीसँग पुटिनको भेटवार्ता, के-के भइरहेको छ कुराकानी ?

रुस पुगे इरानका विदेशमन्त्री, पाकिस्तानको बारेमा के भने?

इरानी विदेशमन्त्री र पाकिस्तानका सेना प्रमुखबीच भेटवार्ता

इरानी विदेशमन्त्री अहिले राति पाकिस्तान जाँदै

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

'आजदेखि स्कुल लागेको हो र !'

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

