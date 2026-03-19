चीन आइपुगे इरानका विदेशमन्त्री, के छन् एजेन्डा ?

News Summary
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलसहित चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुगेका छन् ।
इरानी समाचार एजेन्सी तस्निम र फार्सका अनुसार अराघचीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछन् ।
इरानी मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो भ्रमणको उद्देश्य दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी परिस्थितिमा भइरहेका विकासक्रमबारे छलफल गर्नु हो ।
एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार अमेरिका र इजरायलले इरान विरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि इरानी विदेशमन्त्रीको यो पहिलो चीन भ्रमण हो ।
चीन इरानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार र इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो । इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि यसले इरानी तेल खरिद गर्न जारी राखेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १४ र १५ मेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्न चीनको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको बेला अराघचीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण समयमा भएको हो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानलाई होर्मुज जलडमरूमाथिको नियन्त्रण त्याग्न बाध्य पार्न अराघचीलाई दबाब दिन चीनलाई आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मार्को रुबियोले यस्तो आग्रह गरेका थिए ।
