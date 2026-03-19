+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुस पुगे इरानका विदेशमन्त्री, पाकिस्तानको बारेमा के भने?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १२:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा युद्धको अवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्न पुगेका छन्।
  • अराघचीले पाकिस्तानलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा उल्लेख गर्दै इरान-अमेरिका वार्तामा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
  • अराघचीले पाकिस्तान र ओमानमा मध्यपूर्वको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची रुस पुगेका छन् । रुससँग नियमित वार्तामा रहेको तर युद्धका कारण केही समयदेखि बैठकहरू रोकिएको उनले बताएका छन् ।

‘हामी हाम्रा रूसी साथीहरूसँग युद्धको अवस्था र वर्तमान अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नेछौं । पछिल्ला घटनाक्रमहरूको समीक्षा गर्नेछौं । आवश्यक समन्वय पनि गरिनु स्वाभाविक हो,’ अब्बास अराघचीले रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भनेका छन् ।

पाकिस्तानलाई उल्लेख गर्दै अराघचीले भनेका छन्, ‘इरान-अमेरिका वार्तामा यो देशले मध्यस्थकर्ताको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हामीले पाकिस्तानमा हाम्रा साथीहरूसँग राम्रो वार्ता गर्‍यौं, भगवानलाई धन्यवाद, यो धेरै सफल भ्रमण थियो ।’

उनले भनेका छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म के भयो भनेर समीक्षा गर्‍यौं र कसरी, कुन अवस्थामा वार्ता अगाडि बढ्न सक्छ भनेर छलफल गर्‍यौं।’

यसअघि अब्बास अरघाची पाकिस्तान र ओमान गएका थिए । जहाँ उनले मध्यपूर्वको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।

अब्बास अराघची
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित