इरानी विदेशमन्त्रीले भने- हामी दबाबअघि झुक्दैनौं

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इरान दबाबका अगाडि नझुक्ने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १८:५५

२५ वैशाख, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इरान दबाबका अगाडि नझुक्ने बताएका छन् । अमेरिकाले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा रहेका इरानी सैन्य अखडामाथि हमला गरेपछि शुक्रबार प्रतिक्रिया दिँदै विदेशमन्त्री अराघचीले जब अवस्था कूटनीतिक समाधानतर्फ अघि बढ्छ त्यही बेला अमेरिका खतरानाक सैन्य हमलाको बाटो लिने गरेको भन्दै त्यस्तो दबाबले इरान नझुक्ने बताएका हुन् ।

‘के केबल यही घटिया दबाब बनाउने रणनीति हो ?,’ अराघचीले प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘या यो कुनै विध्वंशक काम हो, जो एक पटक फेरि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई एक नयाँ दलदलमा धकेलिरहेको छ ?’

कारण जेसुकै भएपनि नतिजा सधैँ एकै आउने उनले बताएका छन् । ‘र, त्यो यो हो कि इरान कहिल्यै दबाबअघि झुक्दैन’, उनले भनेका छन् ।

अराघचीले अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएले इरानमा मिसाइल भण्डारबारे लगाएको अनुमान पनि गलत रहेको बताएका छन् । ‘हामीसँग मिसाइल भण्डार र लन्चरको क्षमता २८ फेब्रुअरीको तुलनामा ७५ प्रतिशत छैन । सही आँकडा १२० प्रतिशत हो,’ उनले दाबी गरेका छन् ।

अब्बास अराघची इरानका विदेशमन्त्री
Hot Properties

चीन आइपुगे इरानका विदेशमन्त्री, के छन् एजेन्डा ?

इरानी विदेशमन्त्रीको व्यंग्य- ‘इजरायल फर्स्ट’ नीतिको मतलब ‘अमेरिका लास्ट’ हो

युद्ध खर्चबारे अमेरिकाले झुट बोल्यो : इरानी विदेशमन्त्री

मस्कोमा इरानी विदेशमन्त्रीसँग पुटिनको भेटवार्ता, के-के भइरहेको छ कुराकानी ?

रुस पुगे इरानका विदेशमन्त्री, पाकिस्तानको बारेमा के भने?

इरानी विदेशमन्त्री र पाकिस्तानका सेना प्रमुखबीच भेटवार्ता

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

