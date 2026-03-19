इरानी विदेशमन्त्री अहिले राति पाकिस्तान जाँदै

११ वैशाख, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची शुक्रबार(आज) राति पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद पुग्ने भएका छन् । इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी आईआरएनएका अनुसार उनी शुक्रबार इस्लामावाद, ओमानको राजधानी मस्कट र रुसको राजधानी मस्कोका लागि इरानबाट यात्रा तय गर्ने भएका छन् ।
यसअघि पाकिस्तानको सरकारी स्रोतलाई उध्दृत गर्दै बीबीसीले अराघची आज राति इस्लामावाद पुग्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । इस्लामावादमा हुने उनको भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय संवाद र अमेरिका तथा इजरायलसँग कायम युद्धविरामको अवस्थाबारे छलफल गर्नु रहेको बताइएको छ ।
इस्लामावादमै अमेरिकाको एक सुरक्षा दल पनि शान्तिवार्ताको अर्को चरणका लागि बसिरहेको बताइएको छ । पाकिस्तानले दुवै पक्षसँग लगातार संवाद गरिरहेको छ ।
अमेरिका र इरानबीचनको पहिलो चरणको शान्तिवार्ता असफल भएपछि पाकिस्तानले अर्को चरणमा फेरि वार्ता गराउने कोसिस गरिरहेको छ ।
