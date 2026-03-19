डोल्पामा बिना अनुमति यार्सागुम्बा संकलन गर्न हिँडेका ८ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १६:४८
  • डोल्पामा अनुमति बिना यार्सागुम्बा संकलन गर्न हिँडेका ८ जना पक्राउ परेका छन्।
  • शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले ६ जनालाई कोनास यार्सा पाटनबाट पक्राउ गरेको छ।
  • डोल्पामा यार्सागुम्बा संकलनका लागि सर्वदलीय बैठक २२ वैशाखमा बोलाइएको छ र निकुञ्जले आधिकारिक अनुमति बिना पाटनमा नजान आग्रह गरेको छ।

२० वैशाख, डोल्पा। हिमाली जिल्ला डोल्पामा अनुमति बिना लुकीछिपी यार्सागुम्बा संकलन गर्न हिँडेका ८ जना पक्राउ परेका छन् ।

जिल्लाका विभिन्न यार्सा पाटनहरूमा यार्सागुम्बा संकलनका लागि जाँदै गरेका ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आइतबार बिहान जिल्लाको शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका स्थित कोनास यार्सा पाटनमा लुकीछिपी यार्सागुम्बा संकलन गर्न जाँदै गरेका जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका ६ जनालाई नेपाली सेनाको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोलीले पक्राउ गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी विज्ञान सेनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै गत ११ वैशाखमा जगदुल्ला गाउँपालिकास्थित फूलबारी यार्सा पाटनबाट तोइजुम स्थित निकुञ्ज र नेपाली सेनाको संयुक्त सुरक्षा पोष्टले जगदुल्ला गाउँपालिका ५ का दुई जनालाई पक्राउ गरिएको निकुञ्जले जानकारी दिएको छ ।

पक्राउ परेका उनीहरूलाई दुई दिन नियन्त्रणमा राखेर बयानका लगि हाजिरी जमानीमा छोडिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी सेनले बताए ।

यार्सागुम्बा संकलनको समय नजिकिँदै गर्दा डोल्पाका यार्सा पाटनहरूमा सुरक्षा बढाइएको छ ।

यो वर्ष यार्सागुम्बा संकलनका लागि जिल्लाका यार्सापाटनहरू कहिले खुलाउने भन्ने विषयमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक २२ वैशाखका लागि बोलाइएको छ ।

सोही बैठकले निर्धारण गरेको समयमा जिल्लाला यार्सा पाटनहरू संकलनका लागि खुला गरिने छ ।

निकुञ्जले यार्सा पाटनहरू आधिकारिक रूपमा नखुल्दै कोही कसैलाई चोरीका लागी पाटन तिर नजान आग्रह समेत गरेको छ ।

गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन माग

सिकल सेल : जब मञ्चमा विद्रोह र विभेद सँगै उभिन्छ

राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले खस्किएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्नेछ : अध्यक्ष ढकाल

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकता : सुनिता डंगोल

एक करोडमा तयार भयो वडा कार्यालय

केन्यामा बाढीका कारण कम्तीमा १० जनाको मृत्यु

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

