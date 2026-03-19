राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले खस्किएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्नेछ : अध्यक्ष ढकाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १६:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त स्पष्ट प्रतिबद्धता र आश्वासनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
  • ढकालले निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक सक्रियता अभिवृद्धि गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
  • उनले राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट मार्गदर्शन र सहयोगले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र देशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त स्पष्ट प्रतिबद्धता र आश्वासनले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक सक्रियता अभिवृद्धि गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

उनले रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि र मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अहं भूमिका रहने उल्लेख गर्दै नेतृत्वबाट प्राप्त सकारात्मक सन्देशले उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ उत्साह सञ्चार गर्ने बताए ।

परम्परागत शैलीमा चलिरहेका कतिपय पद्धतिलाई सुधार गर्ने क्रममा केही अन्योल देखिए पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र आफ्ना वाचापत्रअनुसार नै अगाडि बढ्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता सराहनीय रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास केही कमजोर भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त स्पष्ट धारणाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसले आगामी दिनमा थप लगानी भित्र्याउन, व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न र समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’

पार्टी नेतृत्वको स्पष्ट मार्गदर्शन र सहयोगको आश्वासनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र यसले देशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउने विश्वास समेत अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुनेमा उनको जोड थियो ।

चन्द्र ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नीतिगत सुधारमा महासंघले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ : चन्द्र ढकाल

महासंघमा गुटबन्दी नगर्न अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

निजी क्षेत्रको एकताका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल

नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ : चन्द्र ढकाल

दलका घोषणापत्रमा कहिल्यै आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् : अध्यक्ष ढकाल

नीतिगत सुधार गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो : चन्द्र ढकाल

