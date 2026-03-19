एक करोडमा तयार भयो वडा कार्यालय

News Summary
- जैमिनी नगरपालिका–३ को वडा कार्यालय भवन एक करोड रुपैयाँ लागतमा तीनकोठे गरी निर्माण भएको छ।
- स्थानीयले १० लाख मूल्य बराबरको १० रोपनी जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराएको वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर भुजेलले बताए।
- वडा कार्यालय वैशाख २३ गते नयाँ भवनमा सर्ने तयारीमा रहेको र उपप्रमुख हरिहर शर्माले सेवा प्रभावकारी बनाइने बताए।
२० वैशाख, ढोरपाटन (बागलुङ) । स्थापना भएदेखि हालसम्म जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको जैमिनी नगरपालिका–३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । एक करोड लागतमा तीनकोठे भवन निर्माण भएको हो ।
लामो समयेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको जीर्ण भवनबाट सेवा दिँदै आएको वडा कार्यालयको आफ्नै भवन सर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय कृष्णबहादुर छन्त्याल, चन्द्रबहादुर पाण्डे, इन्द्रकली पुन र मोहन पुनको परिवारले रु १० लाख मूल्य बराबरको १० रोपनी जमिन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएपछि भवन निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर भुजेलले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म आफ्नै भवन नहुँदा सामुदायिक वनको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ, यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्दा निकै समस्या भोग्नु पर्यो, अब आफ्नै भवनमा यही वैशाख २३ गते सर्ने गरी तयारी छ’, उनले भने ।
जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले सबै वडा कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । अधिकांश वडाका भवन निर्माणाधीन छन् ।
