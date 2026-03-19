सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

एआईसँग धेरै नम्र भएर बोल्दा दिन सक्छ भ्रामक जानकारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १९:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनले च्याटजीपीटी र जेमिनाई जस्ता एआई च्याटबटलाई साथी जस्तै मान्दा झुठो जवाफ पाइने देखाएको छ।

च्याटजीपीटी, जेमिनाई जस्ता एआई च्याटबटहरूलाई साथी जस्तै मान्दा झुठो जवाफ पाइने एक नयाँ अध्ययनले देखाइएको छ । अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युट (ओएलएल) का अनुसन्धानकर्ताले हालै गरेको अध्ययनले च्याटबटलाई जति धेरै आत्मीय र नरम बनाउन खोजियो, यसले त्यति नै धेरै गल्ती गर्ने पाइएको हो ।

यसले मान्छेलाई खुसी पार्न झूटो कुरामा पनि सही थाप्ने अध्ययनको निष्कर्ष हो । यसका लागि अनुसन्धानकर्ताहरूले मेटा, मिस्ट्रल र ओपन एआईको जीपीटी-४ ओ जस्ता ५ वटा चर्चित एआई च्याटबटमाथि अध्ययन गरेका थिए । सो क्रममा उनीहरूले ती एआईसँग साधारण र अर्को चाहिँ निकै मीठो बोल्ने शैलीमा तालिम दिएका थिए । तर, चार लाखभन्दा बढी प्रश्न-उत्तरहरू गरेपछि फ्रेन्डली बनाइएका एआईले धेरै गल्ती गरेको पाइएको हो ।

यस अध्ययनको नेतृत्व गरेकी लुजैन इब्राहिमका अनुसार हामी मान्छेहरू कसैसँग बढी नम्र हुन खोज्दा कहिलेकाहीँ साँचो तर तितो कुरा बोल्न डराउँछौँ, एआईले पनि मान्छेको यही बानी सिकेको छ ।

अझ प्रयोगकर्ताले आफ्नो दुःख वा भावनात्मक कुरा त्यतिबेला फ्रेन्डली एआईले झन् धेरै गलत र भ्रामक उत्तर दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

तर, विज्ञहरूका अनुसार एआईको यो हातल मान्छेका लागि खतरनाक हुन सक्छ ।

अहिले धेरैले एक्लोपन मेटाउन वा सल्लाह लिन एआईमा भर पर्न थालेका छन् । यसले गर्दा गलत सल्लाहको शिकार हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उक्त अनुसन्धान नेचर नामक प्लेटफर्ममा सार्वजनिक भएको छ ।

एआई कुराकानी
नयाँ वेबसाइटहरूमध्ये एक तिहाइ एआई निर्मित : अध्ययन

एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

दिमागले गर्नुपर्ने काम एआईलाई सुम्पिँदा सोच्ने क्षमतामा खिया लाग्दै

एआईले गर्‍यो समुद्री लहरको रहस्य खुलासा: जलवायु परिवर्तन बुझ्ने नयाँ प्रयोग 

डिजरमा नयाँ संगीतको ४४ प्रतिशत हिस्सा एआईको

पोखरा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्स अध्यापन

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

