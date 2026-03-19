+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

0/0
UAE va Nepal vs

UAE

90/6(15.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal

0/0
vs

UAE

90/6(15.4)
WC Series
Nepal
0/0
VS
UAE
90/6 (15.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

डिजरमा नयाँ संगीतको ४४ प्रतिशत हिस्सा एआईको

म्युजिक स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म डिजरले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार उसको प्लेटफर्ममा अपलोड हुने नयाँ संगीतमध्ये ४४ प्रतिशत हिस्सा एआई-जेनेरेटेड ट्र्याकहरूले ओगटेका छन्। 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १८:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डिजरले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ संगीतमध्ये ४४ प्रतिशत एआई-जेनेरेटेड ट्र्याकहरूले ओगटेका छन्।
  • डिजरले एआईद्वारा निर्मित गीतहरूलाई आफ्ना अल्गोरिदम र सम्पादकीय प्लेलिसहरूबाट हटाउने नीति लिएको छ।
  • डिजरका सीईओ एलेक्सिस लान्तेर्नियरले कलाकारहरूको अधिकार संरक्षण र पारदर्शिताका लागि सम्पूर्ण संगीत जगतलाई एक हुन आग्रह गरेका छन् ।

८ वैशाख, काठमाडौं । म्युजिक स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म डिजरले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार उसको प्लेटफर्ममा अपलोड हुने नयाँ संगीतमध्ये ४४ प्रतिशत हिस्सा एआई-जेनेरेटेड ट्र्याकहरूले ओगटेका छन्।

कम्पनीले हाल दैनिक करिब ७५ हजार र मासिक २० लाखभन्दा बढी एआई निर्मित गीतहरू प्राप्त गरिरहेको छ, जुन सन् २०२५ को जनवरीमा दैनिक १० हजार मात्र थियो।

एआई संगीतको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भए पनि कुल स्ट्रिमिङमा यसको खपत १ देखि ३ प्रतिशत मात्र सीमित छ र यसमध्ये ८५ प्रतिशत स्ट्रिमहरू नक्कली पाइएकाले कम्पनीले त्यसबाट हुने आम्दानी रोक्का गरिदिएको छ।

यस चुनौतीलाई सामना गर्न डिजरले एआईद्वारा निर्मित गीतहरूलाई आफ्ना अल्गोरिदम र सम्पादकीय प्लेलिसहरूबाट हटाउने नीति लिएको छ भने अबदेखि यस्ता ट्र्याकहरूको हाई-रेज भर्सन पनि भण्डारण नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सन् २०२५ को जुनदेखि नै एआई संगीतलाई छुट्टै ‘ट्याग’ गर्न सुरु गरेको डिजरले हालसम्म १३.४ मिलियनभन्दा बढी ट्र्याकहरूलाई वर्गीकृत गरिसकेको छ। कम्पनीले गरेको एक सर्भेक्षणमा ९७ प्रतिशत मानिसले मानव र एआई निर्मित संगीतबीचको फरक छुट्ट्याउन नसकेको पाइएको छ।

डिजरका सीईओ एलेक्सिस लान्तेर्नियरले कलाकारहरूको अधिकार संरक्षण र पारदर्शिताका लागि सम्पूर्ण संगीत जगतलाई एक हुन आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय एआई संगीतले अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूमा आईट्यून्सको शीर्ष स्थान समेत ओगट्न सफल भएको छ।

डिजरसँगै स्पोटिफाई र एप्पल म्युजिक जस्ता अन्य ठूला प्लेटफर्महरूले पनि एआई संगीतलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न फिल्टर र पारदर्शिताका उपायहरू अपनाइरहेका छन्।

एआई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखरा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्स अध्यापन

पोखरा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्स अध्यापन
ट्रम्प भन्छन् : एआईलाई रोक्न ‘किल स्विच’ आवश्यक छ

ट्रम्प भन्छन् : एआईलाई रोक्न ‘किल स्विच’ आवश्यक छ
स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?
एआई चलाउनुहोस्, तर आफ्नो बुद्धि त्यसमा समर्पण नगर्नुहोस्

एआई चलाउनुहोस्, तर आफ्नो बुद्धि त्यसमा समर्पण नगर्नुहोस्
के युट्युबमा एआई म्युजिक बन्द गर्न सकिन्छ ?

के युट्युबमा एआई म्युजिक बन्द गर्न सकिन्छ ?
एप्पल विरुद्ध युट्युब क्रिएटरले हाले मुद्दा, एआईका लागि भिडियो चोरेको आरोप

एप्पल विरुद्ध युट्युब क्रिएटरले हाले मुद्दा, एआईका लागि भिडियो चोरेको आरोप

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित