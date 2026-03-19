डिजरमा नयाँ संगीतको ४४ प्रतिशत हिस्सा एआईको

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डिजरले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ संगीतमध्ये ४४ प्रतिशत एआई-जेनेरेटेड ट्र्याकहरूले ओगटेका छन्।
- डिजरले एआईद्वारा निर्मित गीतहरूलाई आफ्ना अल्गोरिदम र सम्पादकीय प्लेलिसहरूबाट हटाउने नीति लिएको छ।
- डिजरका सीईओ एलेक्सिस लान्तेर्नियरले कलाकारहरूको अधिकार संरक्षण र पारदर्शिताका लागि सम्पूर्ण संगीत जगतलाई एक हुन आग्रह गरेका छन् ।
८ वैशाख, काठमाडौं । म्युजिक स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म डिजरले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार उसको प्लेटफर्ममा अपलोड हुने नयाँ संगीतमध्ये ४४ प्रतिशत हिस्सा एआई-जेनेरेटेड ट्र्याकहरूले ओगटेका छन्।
कम्पनीले हाल दैनिक करिब ७५ हजार र मासिक २० लाखभन्दा बढी एआई निर्मित गीतहरू प्राप्त गरिरहेको छ, जुन सन् २०२५ को जनवरीमा दैनिक १० हजार मात्र थियो।
एआई संगीतको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भए पनि कुल स्ट्रिमिङमा यसको खपत १ देखि ३ प्रतिशत मात्र सीमित छ र यसमध्ये ८५ प्रतिशत स्ट्रिमहरू नक्कली पाइएकाले कम्पनीले त्यसबाट हुने आम्दानी रोक्का गरिदिएको छ।
यस चुनौतीलाई सामना गर्न डिजरले एआईद्वारा निर्मित गीतहरूलाई आफ्ना अल्गोरिदम र सम्पादकीय प्लेलिसहरूबाट हटाउने नीति लिएको छ भने अबदेखि यस्ता ट्र्याकहरूको हाई-रेज भर्सन पनि भण्डारण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सन् २०२५ को जुनदेखि नै एआई संगीतलाई छुट्टै ‘ट्याग’ गर्न सुरु गरेको डिजरले हालसम्म १३.४ मिलियनभन्दा बढी ट्र्याकहरूलाई वर्गीकृत गरिसकेको छ। कम्पनीले गरेको एक सर्भेक्षणमा ९७ प्रतिशत मानिसले मानव र एआई निर्मित संगीतबीचको फरक छुट्ट्याउन नसकेको पाइएको छ।
डिजरका सीईओ एलेक्सिस लान्तेर्नियरले कलाकारहरूको अधिकार संरक्षण र पारदर्शिताका लागि सम्पूर्ण संगीत जगतलाई एक हुन आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय एआई संगीतले अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूमा आईट्यून्सको शीर्ष स्थान समेत ओगट्न सफल भएको छ।
डिजरसँगै स्पोटिफाई र एप्पल म्युजिक जस्ता अन्य ठूला प्लेटफर्महरूले पनि एआई संगीतलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न फिल्टर र पारदर्शिताका उपायहरू अपनाइरहेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4