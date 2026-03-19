दक्षिणी लेबनानमा भएको इजरायली आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दक्षिणी लेबनानको देइर किफा सहरमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
- इजरायली ड्रोनले इस्लामिक स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्दा तीन जना चिकित्सक घाइते भएका छन्।
- हेजबुल्लाहले वादी अल–जमाल क्षेत्रमा इजरायली सेनाविरुद्ध जवाफी आक्रमणको घोषणा गरेको छ।
दक्षिणी लेबनानमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरै घाइते भएको लेबनानका मिडियाहरूले जनाएका छन् ।
बिन्ट जेबिल जिल्लाको देइर किफा सहरमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको तथा अर्को एक जना घाइते भएको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।
यसै गरी इजरायली ड्रोनले देइर किफाको इस्लामिक स्वास्थ्य सस्थामा गरेको आक्रमणमा घाइते भएका तीन जना चिकित्सकहरूलाई उपचारका लागि अस्पतालमा लगिएको जनाइएको छ । नबातीह जिल्लाको आदचित सहरमा भएको अर्को छुट्टै आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
यसैबीच, हेजबुल्लाहले वादी अल–जमाल क्षेत्रमा सैन्य आक्रमण सहित इजरायली सेनाहरू विरुद्ध जवाफी आक्रमणको घोषणा गरेको छ ।
इजरायल र लेबनानबिच अप्रिल – १६ देखि लागु भएको को युद्धविरामको बावजुद यो झडप भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4