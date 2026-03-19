विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिस गर्न बन्यो समिति, तत्कालका लागि निमित्त तोक्ने

विज्ञको टिमले नाम छनोट गरेर शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठिन समितिलाई पेस गर्नेछ । मेरिटको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १७:०२

  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय उपकुलपति तोक्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुभएको छ।
  • सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ र भोलिसम्म सार्वजनिक सूचना जारी हुनेछ।
  • उपकुलपतिका लागि कम्तीमा विद्यावारिधि, १० वर्ष अनुभव, ४० वर्ष उमेर र उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिको सदस्यमा शिक्षा सचिव र योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य रहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतमा समिति गठन गर्नुभएको छ । अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उपकुलपति आह्वानको लागि भोलिसम्ममा सार्वजनिक सूचना जारी हुन्छ ।’

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जनाएको छ ।

नाम छनोट गर्न विज्ञ समिति पनि बनाउने तयारी रहेको शिक्षा मन्त्रालय निकट स्रोतले बताएको छ । विज्ञको टिमले नाम छनोट गरेर शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठिन समितिलाई पेस गर्नेछ । मेरिटको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

‘विधि र प्रक्रियाबारे छलफल जारी छ । सार्वजनिक सूचनासँगै छनोटको विधि पनि आउँछ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

तत्कालका लागि निमित्त तोकिने

त्यस्तै, तत्कालका लागि भने विश्वविद्यालयहरूमा निमित्त उपकुलपति तोक्ने सरकारको तयारी छ ।

विश्वविद्यालयको डिनहरूबाट कसैलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको स्रोतले बतायो ।

‘सूचना जारी गरेर उपकुलपति छनोट गर्न समय लाग्ने भयो । तत्काल काम कारबाहीमा असर नपरोस् भनेर निमित्त दिन लागिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ उपकुलपति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालय,  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोग,  पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय,  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, सेवा आयोग, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी  कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय,  कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, सेवा आयोग, राजर्षि जनक  विश्वविद्यालय र  राजर्षि जनक  विश्वविद्यालय, सेवा आयोगमा पनि पादाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।

उपकुलपतिको योग्यता

सरकारले हालै ल्याएको विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि उपकुलपति हुनका लागि चाहिने योग्यता राखेको छ । उक्त अध्यादेशमा उपकुलपति हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ ।

शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन सम्बन्धि सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको हुनुपर्छ । ४० वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सिफारिस समिति बन्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले पनि दिए राजीनामा

सरकारले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउन सक्ने

विद्यार्थीको विश्वविद्यालय कि, पार्टीका संगठनको ?

विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध बारे प्रदीप ज्ञवाली : पञ्चायतले पनि गर्न नसकेको  धृष्टता

प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग छलफल गर्दै

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

