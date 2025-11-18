+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
अध्यादेश :

सरकारले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउन सक्ने

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी प्रावधान नै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

0Comments
Shares
दुर्गा खनाल दुर्गा खनाल
२०८३ वैशाख १६ गते २०:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
  • अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको व्यवस्था हटाएर सरकारले चाहेको बेलामा पदाधिकारी हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
  • नेपालमा १८ विश्वविद्यालय छन् र यसअघि राजनीतिक भागबन्डा हुँदै आएको नियुक्ति प्रणालीलाई मेरिटको आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता लागू गर्न लागेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने खालको प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एउटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि छ । उक्त अध्यादेशमा विश्वविद्यालयहरूका छुट्टाछुट्टै ऐनका विभिन्न प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रावधान छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार यो अध्यादेशमा पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानलाई नै हटाइएको छ ।

अहिलेका ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । यो सम्बन्धी व्यवस्था नै अध्यादेशबाट हटाउन खोजिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूका कार्यकाल कति अवधि रहने भन्ने अध्यादेशमा छैन । यसको अर्थ हाल नियुक्त भएर काम गरिरहेका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले चाहेको बेलामा हटाउन पनि सक्छ ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारहरूको नियुक्ति हुने प्रावधान छन् । कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छ । हाल नेपालमा १८ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा यसअघि राजनीतिक भागबन्डा हुँदै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

त्यसलाई हटाएर मेरिटको आधारमा मात्र अब नियुक्ति गर्ने सत्तारुढ दल रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले त्यही प्रतिबद्धता लागू गर्न लागेको हो ।

पदाधिकारी विश्वविद्यालय
लेखक
दुर्गा खनाल

खनाल अनलाइनखबरका समाचार सम्पादक हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

'सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन'

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित