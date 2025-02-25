क्रिकेटर आरिफ शेख बने सहायक हवलदार

News Summary
२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य तथा नेपाल पुलिस क्लब क्रिकेट टोलीका कप्तान आरिफ शेख सहायक हवलदार बढुवा भएका छन् ।
बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शिद्धीविक्रम शाहले उनलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरे ।
आरिफ जवानबाट विशेष बढुवा हुँदै सहायक हवलदार बनेका हुन् ।
