ओडीआई बलिङ वरियतामा सन्दीपको १५ स्थान सुधार

News Summary
- नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आईसीसी ओडीआई बलिङ वरियतामा १५ स्थान सुधार गरी ४३औं स्थानमा पुगेका छन्।
- सन्दीपले घरेलु मैदानमा लिग २ शृंखलाका ४ खेलमा ८ विकेट लिएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए।
- बलिङ वरियतामा ललित ४ स्थान तल झरेर ६५औं र करण केसी ५ स्थान खस्किएर ९०औं स्थानमा पुगेका छन्।
२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आईसीसी ओडीआई बलिङ वरियतामा १५ स्थान सुधार गरेका छन् ।
आईसीसीले मंगलबारसम्मको अपडेट राखी बुधबार अध्यावधि गरेको नयाँ वरियता अनुसार सन्दीप ५८औं स्थानबाट ४३औं स्थानमा उक्लिएका हुन् । उनको रेटिङ अंक बढेर ४८८ भएको छ ।
घरेलु मैदानमा भएको लिग २ शृंखलामा सन्दीपले शानदार प्रदर्शन गरेका थिए । शृंखलाका ४ खेलमा उनले ८ विकेट लिए । उनी निकै किफायती समेत रहे ।
यूएईसँगको पहिलो खेलमा सन्दीपले १० ओभरमा २५ रन मात्र दिएर २ विकेट लिएका थिए । ओमानसँगको खेलमा १० ओभरमा २४ रन मात्र दिएर २ विकेट लिए ।
यूएईसँगको दोस्रो खेलमा ८ ओभरमा ३६ रन दिएर ३ विकेट लिए । ओमानसँगको दोस्रो खेलमा ८.५ ओभरमा ३० रन दिएर १ विकेट लिए ।
बलिङ वरियतामा अन्य नेपाली खेलाडी भने खस्किएका छन् । ललित ४ स्थान तल झरेर ६५औं स्थानमा छन् भने करण केसी ५ स्थान खस्किएर ९०औं स्थानमा छन् ।
