ओडीआई अलराउन्डर वरियता : घरेलु शृंखलामा चम्किएका दीपेन्द्र १२ स्थान माथि उक्लिए

- नेपाली ओडीआई क्रिकेट टोलीका उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी ओडीआई अलराउन्डर वरियतामा १२ स्थान माथि उक्लिएका छन्।
- दीपेन्द्रले लिग २ शृंखलाका ४ खेलमा २ अर्धशतक र १ शतक प्रहार गर्दै ४ विकेट लिएर आफ्नो रेटिङ अंक १४८ बनाएका छन्।
- टी-२०आई अलराउन्डर वरियतामा दीपेन्द्र चौथो स्थानमै यथावत् रहेका छन्।
२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली ओडीआई क्रिकेट टोलीका उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी ओडीआई अलराउन्डर वरियतामा १२ स्थान माथि उक्लिएका छन् ।
आईसीसीले मंगलबारसम्मको अपडेट राखी बुधबार अध्यावधि गरेको नयाँ वरियता अनुसार दीपेन्द्र १२ स्थान माथि उक्लिँदै ३१औं स्थानमा पुगेका हुन् । उनको रेटिङ अंक बढेर १४८ भएको छ ।
घरेलु मैदानमा भएको लिग २ शृंखलामा गरेको प्रदर्शनबाट उनको वरियता सुधार भएको हो । शृंखलाका ४ खेलमा उनले २ अर्धशतक र १ शतक प्रहार गर्दै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनले ४ विकेट पनि लिए ।
दीपेन्द्रले यूएईसँगको पहिलो खेलमा ७५ रन बनाएका थिए भने १ विकेट पनि लिए । ओमानसँगको खेलमा ६० रन बनाउँदै २ विकेट पनि लिए ।
यूएईसँगको दोस्रो खेलमा शतक बनाए । त्यस्तै ओमानसँगको दोस्रो खेलमा ३३ रन बनाएर १ विकेट पनि लिए । हालको वरियतामा भने यूएईसँग भएको खेलसम्मको हिसाब गरिएको छ ।
टी-२०आई अलराउन्डरको वरियतामा भने दीपेन्द्र चौथो स्थानमै यथावत् छन् ।
