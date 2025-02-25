+
English edition

गुल्सनको गर्जन

२०८३ वैशाख २२ गते २२:०६ २०८३ वैशाख २२ गते २२:०६

गोविन्दराज नेपाल

Shares

टीयू मैदानमा ओमानविरुद्ध पाँच विकेट लिएपछि गुल्सन झाको सेलेब्रेसन हेर्नलायक थियो । उनले ‘दिस इज माई टेरिटोरी’ शैलीमा दुवै हातको औंलाले पिचतर्फ देखाउँदै बोल्ड सेलेब्रेसन गरेका थिए ।

गोविन्दराज नेपाल

Shares
गुल्सनको गर्जन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्सन झाले टीयू मैदानमा ओमानविरुद्ध पाँच विकेट लिएर नेपाललाई ८१ रनले जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
  • गुल्सनले ओडिआई करियरमा दोस्रोपटक पाँच विकेट लिएर आफ्नो सर्वश्रेष्ठ बलिङ प्रदर्शन गरे।
  • नेपालले लिग टु अन्तर्गत घरेलु मैदानमा ४ मध्ये ३ खेल जितेर ६ अंक जोडेको छ र सातौं स्थानमा छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । मंगलबार टीयू मैदानमा ओमानविरुद्ध पाँच विकेट लिएपछि गुल्सन झाको सेलेब्रेसन हेर्नलायक थियो । उनले ‘दिस इज माई टेरिटोरी’ शैलीमा दुवै हातको औंलाले पिचतर्फ देखाउँदै बोल्ड सेलेब्रेसन गरेका थिए ।

त्यो सेलेब्रेसन हेर्दा गुल्सनको गर्जन जस्तै थियो । गुल्सनको त्यो सेलेब्रेसन नेपालका लागि जितको आधार थियो । विपक्षी ओमानको लागि भने गुल्सनको बलिङ घातक सावित हुँदै थियो ।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु अन्तर्गत घरेलु मैदानमा घरेलु समर्थकअघि ५ विकेट लिएर नेपाललाई जित दिलाउन पाउँदा गुल्सनको बलिङ महत्वपूर्ण रह्यो ।

गुल्सनकै घातक बलिङमा नेपालले ओमानलाई हराउँदै यसअघि टीयू मैदानमै बेहोरेको हारको बदला पनि लियो ।

***

अहिले भइरहेको लिग टु साइकल अन्तर्गत नै सन् २०२४ सेप्टेम्बर १८ मा क्यानडाको ओन्टारियोमा भएको ओमान विरुद्धको खेलमा नेपालका गुल्सन झाले अर्धशतक बनाउँदै बलिङमा ५ विकेट लिएर कीर्तिमान बनाएका थिए ।

उक्त खेलमा गुल्सनले शानदार अलराउण्ड प्रदर्शन गरेपनि नेपाल अन्तिममा ओमानसँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो । रोहित पौडेल (६०) र गुल्सन झा (५३) ले अर्धशतक बनाएपछि नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै ९ विकेट गुमाएर २२० रन बनाएको थियो ।

ब्याटिङमा अर्धशतक प्रहार गरेका गुल्सन बलिङमा पनि चम्किँदै १० ओभरमा २ मेडन राख्दै ४७ रन खर्चिएर ५ विकेट लिए । तर त्यसका बाबजुद पनि ओमानले एक बल बाँकी छँदा ९ विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्दै १ विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको थियो ।

उक्त खेलमा गुल्सन नेपालका लागि एकै ओडीआई खेलमा अर्धशतक प्रहार गर्ने र ५ विकेट लिने पहिलो खेलाडी बनेका थिए । गुल्सनले व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल गरेपनि नेपालले जित हात पार्न नसक्दा त्यो उपलब्धि खिन्न बनाउने खालको थियो ।

तर त्यसको करिब डेढ वर्षपछि उही विपक्षी विरुद्ध गुल्सनले बलिङमा शानदार प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई जिताए । यस पटक भने गुल्सनको सेलेब्रेसन, गर्जन सबैले काम गर्‍यो ।

गुल्सनले नेपालको जितमा योगदान गर्न पाउँदा खुशी लागेको खेलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा बताए । ‘खुशी लागिरहेको छ । टिमका लागि कन्ट्रिब्युट गर्न पाउँदा । थोरै थोरै कन्ट्रिबुट गर्न पाउँदा खुशी लाग्यो’ उनले भने ।

यस पटक स्थान फरक थियो तर प्रतिद्वन्दी टिम उही अनी गुल्सनको बलिङ पनि उस्तै । यस पटक पनि नेपालले नै पहिले ब्याटिङ गरेको थियो । कीर्तिपुरस्थित टीयू मैदान नेपालले २५६ रनको स्कोर बनाउँदा गुल्सनले ब्याटिङमा १७ रन मात्र योगदान गर्न सके । तर बलिङमा भने उनी चम्किए ।

गुल्सनले मंगलबार ९ ओभर बलिङ गरे । जहाँ उनले ३८ रन मात्र खर्चेर ५ विकेट लिए, अनि नेपाललाई ८१ रनको जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । यस पटक गुल्सनको ५ विकेट खेर गएन ।

‘निश्चय पनि एकदमै…’ यसपटक ५ विकेट लिएर जिताउँदा कत्तिको विशेष छ भन्ने प्रश्नमा गुल्सनको जवाफ थियो । उनले व्यक्तिगत भन्दा पनि टिमले जित्नु मुख्य कुरा रहेको उल्लेख गरे । ‘किनभने यहाँ म्याचहरु एकदमै टाइट छ । महत्वपूर्ण म्याचहरु छ । जसले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको छ टिमले जित्नुपर्‍यो । टिम अगाडि आउनुपर्‍यो । बाँकी खेलाडी त आउँछ जान्छ खेलिरहेको हुन्छ’ उनले भने ।

गुल्सनले ओडिआई करियरमा समग्रमा दोस्रोपटक एकै खेलमा ५ विकेट लिए । तर आजको ५ विकेट अझ विशेष भयो । किनभने ओडीआईमा उनको यो बेस्ट बलिङ फिगर पनि बन्यो । यसअघि उनले १० ओभरमा २ मेडन राख्दा ४७ रन खर्चेका थिए । आज भने उनले ९ ओभरमा ३८ रन मात्र खर्चेर ५ विकेट लिए ।

गुल्सन झाले आज ११औं ओभरमै आफ्नो पहिलो ओभर बलिङ गरेका थिए । उक्त ओभरमा उनले ७ रन खर्चंदा कुनै विकेट लिन सकेनन् । तर १३औं ओभरमा जम्मा १ रन मात्र खर्चेर २९ रन बनाएर हसनैन वाहवको विकेट लिए ।

त्यसपछि गुल्सनले लगातार बलिङ गरे । १५औं र १७औं ओभरमा उनले विकेट लिन सकेनन् । तर त्यसपछि गुल्सनले लय समाते । १९औं ओभरमा आर्यन विष्टलाई ६ रनमा आउट गरे । २१औं ओभरमा उनले जितेन रामानन्दीलाई आउट गरे ।

त्यसपछि गुल्सन सिधै ३३औं ओभर बलिङ गर्न आए । विकेट नलिएपनि किफायती बलिङ गरेका उनले ७ ओभरसम्म जम्मा २० रन मात्र खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए ।

३५औं ओभरमा फेरि आएका गुल्सनले ओमानका लागि टिकेर खेलिरहेका विनायक शुक्लालाई आउट गरे । ३६ रन बनाएका विनायक आउट भएपछि ओमानको इनिङ्स धर्मरायो र चाँडै अलआउट भयो । यस ओभरमा गुल्सनले ५ रन खर्चेर १ विकेट लिए ।

३७औं ओभरमा भने गुल्सन केही महँगा बने । ओमानका हसनैन शाहले सुरुको दुई बलमा गुल्सनलाई लगातार छक्का प्रहार गरे । त्यसपछि तेस्रो बल डट राखेका गुल्सनले चौथो बलमा बदला लिँदै हसनैनलाई कप्तान रोहित पौडेलबाट क्याचआउट गराए । ओमानको त्यो नवौं विकेट थियो भने गुल्सनको पाँच विकेट हाउल पूरा भयो ।

४०औं ओभरको पाँचौ बलमा सन्दीप लामिछानेले नदीम खानलाई आउट गरेपछि ओमान १७५ रनमा अलआउट भयो र नेपाल ८१ रनले विजयी भयो ।

यसअघि खेलमा नेपाल ओमानसँग १०२ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो । आज नेपालले त्यसको राम्रै बदला लियो । त्यसमा ब्याटिङमा आसिफ शेखले ९४ रन बनाउँदै महत्वपूर्ण इनिङ्स खेले भने बलिङमा उनै गुल्सन नायक बने । जसले ओमानको इनिङ्स एक्लै ध्वस्त पारे ।

गुल्सन बाहेक नेपालबाट पेस बलरहरु करण केसी र नन्दन यादवले पनि १-१ विकेट लिए । स्पीनरद्वय सन्दीप र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले समान १ विकेट लिँदा ओमानका एक खेलाडी रनआउट भएका थिए ।
गुल्सनसहित नेपाली बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा ओमान ४० ओभर पनि टिक्न सकेन र १७५ रनमै अलआउट भयो ।

***

यसअघि नेपालले लिग टु को पहिलो सिरिज घरेलु मैदानमा खेल्दा जम्मा १ खेल जितेको थियो भने ३ खेलमा पराजित भएको थियो । त्यसपछि नेपालले गत जुनमा स्कटल्यान्डमा भएको लिग टु सिरिजमा एकै पटक ३ खेल जित्दा १ खेल मात्र हारेको थियो । त्यसपछि यूएईमा भएको अमेरिका र स्कटल्यान्डसँगको शृंखलामा भने सबै खेलमा पराजित भएको थियो ।

घरेलु मैदानमा अहिले ४ मध्ये ३ खेल जित्दै नेपालले महत्वपूर्ण ६ अंक जोड्न सफल भयो । ४ खेल नै जित्ने लक्ष्य बनाएपनि दोस्रो खेलमा केही कमजोरी भएको गुल्सनले बताए ।

‘४ मा ४ जित्ने योजना थियो तर भएन । दोस्रो खेलमा धेरै सोचेर अलि पछि पर्‍यौं तर टुर्नामेन्टमा राम्रो फिनिस गर्‍यौं खुसी लागेको छ’ गुल्सनले भने, ‘होम ग्राउण्डको खेल महत्वपूर्ण छ भनेर हामीले योजना बनाएका थियौं । सकेसम्म ४ वटै जित्ने र कम्तीमा पनि ३ खेल जित्ने योजना थियो ।’

नेपालले लिग टु मा अहिलेसम्म ६ सिरिज खेल्दा २४ खेलबाट १८ अंक जोडेको छ । ८ टोली सहभागी लिग टु मा नेपाल सातौं स्थानमा छ ।

नेपाल अब एक सातापछि नै घरेलु मैदानमा लिग टु को अर्को सिरिज खेल्ने छ जहाँ शीर्ष दुईमा रहेका अमेरिका र स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ ।

अहिलेको प्रदर्शनले त्यस सिरिजका लागि सहयोग पुग्ने गुल्सन र नेपाली टिमको विश्वास छ ।

गुल्सन झा नेपाली क्रिकेट टोली लिग २ क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
विशेष

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
छुटाउनुभयो कि?

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
छुटाउनुभयो कि?

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
छुटाउनुभयो कि?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

गुल्सनको गर्जन

गुल्सनको गर्जन

सातौं एसियन सभात च्याम्पियनसिपमा नेपाल टिम च्याम्पियन

सातौं एसियन सभात च्याम्पियनसिपमा नेपाल टिम च्याम्पियन

रारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि बिर्तामोड युनाइटेडलाई

रारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि बिर्तामोड युनाइटेडलाई

गुल्सनको ५ विकेट मद्दतमा ओमानमाथि नेपालको शानदार जित

गुल्सनको ५ विकेट मद्दतमा ओमानमाथि नेपालको शानदार जित

राखेपका उपाध्यक्षसहित १९ जना पदमुक्त

राखेपका उपाध्यक्षसहित १९ जना पदमुक्त

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको खेलतालिका सार्वजनिक, ८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको खेलतालिका सार्वजनिक, ८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला
नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक