‘नेपाल फाइभ के रन च्यालेन्ज’ शनिबार हुँदै

२३ वैशाख, काठमाडौं । एथ्लेटिक्स परिवार नेपालको आयोजना तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा पहिलो चरणको ‘नेपाल फाइभ के रन च्यालेन्ज’ शनिबार आयोजना हुने भएको छ ।
आयोजकका अध्यक्ष राजन खत्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतियोगितामा ६ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिएका छन् ।
प्रतियोगितामा खुला महिला तथा पुरुष र ४५ वर्षमाथि पुरुष भेट्रानतर्फ ५ किलोमिटर दौड हुनेछ। त्यस्तै, १८ वर्षमुनि महिला तथा पुरुष र ३५ वर्षमाथि महिला भेट्रानतर्फ ३ किलोमिटर दौड आयोजना गरिनेछ। करिब २५० भन्दा बढी धावक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खुला ५ किलोमिटरतर्फ प्रथम हुनेले १२ हजार, द्वितीयले ८ हजार र तृतीयले ४ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । अन्य विधामा पनि विभिन्न रकमका नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रतियोगिता तीन चरणमा सञ्चालन हुनेछ, जसअन्तर्गत प्रत्येक चरणबीच करिब दुई महिनाको अन्तर रहनेछ । प्रत्येक चरणमा शीर्ष स्थानमा रहने खेलाडीलाई अंक प्रदान गरिनेछ र अन्तिम चरणपछि ग्रान्ड फाइनल आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
दौड चाँगुनारायण नगरपालिका भवनबाट सुरु भई विभिन्न स्थान हुँदै पुनः सोही स्थानमा पुगेर सम्पन्न हुनेछ। प्रतियोगिताले नगरमा खेलकुद गतिविधि बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
