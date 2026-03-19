स्याङ्जामा आमाको दूधको विकल्प भन्दै बिक्री हुने सामग्रीमाथि कडाइ

२९ वैशाख, स्याङ्जा । स्याङ्जामा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै बिक्री भइरहेका विभिन्न खाद्य तथा दुग्धजन्य सामग्रीप्रति जनस्वास्थ्य कार्यालयले कडाइ थालेको छ । शिशुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै कार्यालयले यस्ता वस्तुको बिक्री–वितरण, प्रदर्शन र प्रचारप्रसार नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाले भीरकोट नगरपालिकामा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आमाको दूध नै शिशुका लागि सबैभन्दा सुरक्षित, पोषणयुक्त र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आहार भएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा कार्यालयका मित्रप्रसाद अर्यालले बजारमा पाइने कुनै पनि दूध वा आहार सामग्रीले आमाको दूधको स्थान लिन नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय केही औषधि पसल, किराना तथा अन्य व्यवसायिक केन्द्रमा विभिन्न ब्रान्डका नाममा आमाको दूधको विकल्प भनेर सामग्री प्रदर्शन तथा बिक्री गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत यस्ता सामग्रीको प्रचारप्रसार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय र भीरकोट नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा बयरपारी क्षेत्रका फार्मेसी, डिपार्टमेन्टल स्टोर र किराना पसलमा कानुनविपरीत सामग्री बिक्री तथा डिस्प्ले गरिएको भेटिएको जनाइएको छ । केही व्यवसायीले अनलाइनमार्फत छुटको व्यवस्था गरेर समेत यस्ता वस्तु बिक्री गरिरहेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा धेरै प्याकेटमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ‘शिशुका लागि आमाको दूध सबैभन्दा उत्तम आहार हो’ भन्ने सन्देशसमेत नराखिएको फेला परेको थियो ।
कार्यालयले ‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९’ तथा नियमावली २०५१ को पूर्ण पालना गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनविपरीत गतिविधि दोहोरिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संकेतसमेत कार्यालयले दिएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयले आमा र शिशुको स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण गर्नु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै शिशुको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।
