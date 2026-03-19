स्याङ्जामा आमाको दूधको विकल्प भन्दै बिक्री हुने सामग्रीमाथि कडाइ

राम बहादुर रोकाहा राम बहादुर रोकाहा
२०८३ वैशाख २९ गते ९:२६

२९ वैशाख, स्याङ्जा । स्याङ्जामा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै बिक्री भइरहेका विभिन्न खाद्य तथा दुग्धजन्य सामग्रीप्रति जनस्वास्थ्य कार्यालयले कडाइ थालेको छ । शिशुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै कार्यालयले यस्ता वस्तुको बिक्री–वितरण, प्रदर्शन र प्रचारप्रसार नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाले भीरकोट नगरपालिकामा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आमाको दूध नै शिशुका लागि सबैभन्दा सुरक्षित, पोषणयुक्त र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आहार भएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा कार्यालयका मित्रप्रसाद अर्यालले बजारमा पाइने कुनै पनि दूध वा आहार सामग्रीले आमाको दूधको स्थान लिन नसक्ने बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय केही औषधि पसल, किराना तथा अन्य व्यवसायिक केन्द्रमा विभिन्न ब्रान्डका नाममा आमाको दूधको विकल्प भनेर सामग्री प्रदर्शन तथा बिक्री गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत यस्ता सामग्रीको प्रचारप्रसार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय र भीरकोट नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा बयरपारी क्षेत्रका फार्मेसी, डिपार्टमेन्टल स्टोर र किराना पसलमा कानुनविपरीत सामग्री बिक्री तथा डिस्प्ले गरिएको भेटिएको जनाइएको छ । केही व्यवसायीले अनलाइनमार्फत छुटको व्यवस्था गरेर समेत यस्ता वस्तु बिक्री गरिरहेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा धेरै प्याकेटमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ‘शिशुका लागि आमाको दूध सबैभन्दा उत्तम आहार हो’ भन्ने सन्देशसमेत नराखिएको फेला परेको थियो ।

कार्यालयले ‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९’ तथा नियमावली २०५१ को पूर्ण पालना गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनविपरीत गतिविधि दोहोरिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संकेतसमेत कार्यालयले दिएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयले आमा र शिशुको स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण गर्नु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै शिशुको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।

स्याङ्जा
लिफ्ट दिने बहानामा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने युवक पक्राउ

स्याङ्जामा बालबालिकालाई सिकाइँदै सारङ्गी, जोगाइँदै मौलिक संस्कृति

स्याङ्जामा घट्यो वन डढेलो, यस वर्ष क्षति न्यून

स्याङ्जामा यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्थान तोकियो, वैशाख १ गतेदेखि लागु हुनेछ नयाँ नियम

बहुविवाह गरेर फरार जोडी २९ वर्षपछि पक्राउ

स्याङ्जाको फेदीखोलामा आज सार्वजनिक बिदा

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित