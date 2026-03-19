चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चेक अनादर मुद्दाका फरार दुई प्रतिवादी पूर्णबहादुर डिम्डुङ र सलिजा कान्दङवालाई प्रहरीले काठमाडौंमा पक्राउ गरेको छ।
- मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०८१ माघ १३ गतेको फैसलाले उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो।
- प्रहरी टोलीले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
२३ वैशाख, काठमाडौं । चेक अनादर मुद्दाका दुई जना फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–७ घर भएका ४७ वर्षीय पूर्णबहादुर डिम्डुङ र तेह्रथुमको फिदिम नगरपालिका–४ का ५८ वर्षीया सलिजा कान्दङवा छन् ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरको २०८१ माघ १३ गतेको फैसलाले उक्त मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय ठहर भई फरार रहेका उनीहरुलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4