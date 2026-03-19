ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा आशिष निमार्ण सेवाका सञ्चालक पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १६:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेका गौलीमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर ठेक्काका विवरण हेरफेर गरेको आरोप छ।
  • यो प्रकरणमा अहिलेसम्म १३ जना पक्राउ परेका छन् र साइबर तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा अर्का एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक रत्ननगर नगरपालिका–१२ का ७० वर्षीय ऋषिकेश गौली छन् । उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर ठेक्काका विवरणहरु हेरफेरको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्तन गरी आफू अनुकल काम गरिएको बताइएको छ। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म १३ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुविरुद्ध साइबर, संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ४१ जना पक्राउ

सरकारी ठेक्काको विवरण हेरफेर आरोपमा थप दुई जना पक्राउ

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ४ जना सिंहदरबारबाट पक्राउ

ठगी आरोपमा स्काई ट्राभल्सका सञ्चालक पक्राउ

‘ओली–लेखकलाई रिहा नगरे प्रधानमन्त्रीलाई नै गोली हान्छु’ भन्ने सानुभाइ समातिए

विदेशी नागरिकमाथि कुटपिट गर्ने तीन जना पक्राउ

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

