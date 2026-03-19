१८ वैशाख, काठमाडौं । बलात्कार मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका–५ मोतिपुर बस्ने २१ वर्षीय अरुण कुमार यादव छन् । उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर, पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीविरुद्ध सर्लाही बलात्कार मुद्दा रहेकाले अनुसन्धानका लागि सर्लाही पठाइएको पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता राजु कार्कीले बताए ।
