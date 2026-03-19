७ वर्षीय बालक पौडिँदै श्रीलंकाबाट भारत पुगे, बनाए कीर्तिमान

राँचीका ७ वर्षीय बालक ईशांक सिंह पौडिँदै श्रीलंकाको तलाईमन्नारदेखि भारतको धनुषकोडीसम्म पुगेका थिए । २९ किलोमिटरको यो दुरी उनले ९ घण्टा ५० मिनेटमा पार गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १२:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ७ वर्षीय भारतीय बालक ईशांक सिंहले श्रीलंकादेखि भारतसम्म २९ किलोमिटर दूरी ९ घण्टा ५० मिनेटमा पौडेर कीर्तिमान कायम गरेका छन्।
  • युनिभर्सल रेकर्ड्स फोरमले सिंहलाई विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका पौडीबाजको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ।
  • राँचीका सांसद तथा केन्द्रीय रक्षा राज्यमन्त्री सञ्जय सेठले सामाजिक सञ्जालमार्फत ईशांकलाई बधाई दिएका छन् र यसलाई भारतका लागि स्वर्णिम उपलब्धि भनेका छन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं । भारत झारखण्डको राँची निवासी करिब ७ वर्षीय बालक ईशांक सिंहले श्रीलंकादेखि भारतसम्म पौडिएर रेकर्ड राखेका छन् ।

२९ किलोमिटरको दुरी उनले ९ घण्टा ५० मिनेटमा पार गरेका थिए । उनी पौडिँदै श्रीलंकाको तलाईमन्नारदेखि भारतको धनुषकोडीसम्म पुगेका थिए ।

यो दुरी पार गर्ने उनी विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका पौडीबाज भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । यस असाधारण उपलब्धिका लागि युनिभर्सल रेकर्ड्स फोरम (यूआरएफ)ले सिंहलाई कीर्तिमान कायम गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।

ईशांकअघि यो कीर्तिमान तमिलनाडुका जय जसवन्तका नाममा थियो । उनले सन् २०१९ मा १० वर्षको उमेरमा श्रीलंकाको तलाईमन्नारदेखि भारतको धनुषकोडीसम्मको दूरी १० घण्टा ३० मिनेटमा पूरा गरेका थिए ।

राँचीको डोरन्डास्थित जवाहर विद्या मन्दिर श्यामली विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत ईशांकले यो लक्ष्य हासिल गर्न धुर्वा बाँधमा दैनिक ४–५ घण्टा कडा अभ्यास गरेका थिए ।

उनले आफ्ना प्रशिक्षक अमन जयसवाल र बजरंग कुमारको मार्गदर्शनमा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गरी यो सफलता हासिल गरेका हुन् ।

उनी पौडिरहँदा अघिपछि डुंगामार्फत् पछ्याइएको थियो ।

राँचीका सांसद तथा केन्द्रीय रक्षा राज्यमन्त्री संजय सेठले सामाजिक सञ्जालमार्फत ईशांक सिंहलाई बधाई दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘राँचीको बच्चाको कमाल ! राँचीका बालक पौडीबाज ईशांक सिंहले २९ किलोमिटर लामो पाक जलडमरूमध्य पार गर्दै विश्व कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका छन् । यो भारतका लागि पनि स्वर्णिम उपलब्धि हो । उनले केवल ९ घण्टा ५० मिनेटमा तलाईमन्नार (श्रीलंका) देखि धनुषकोडी (भारत) सम्मको यात्रा पौडिएर पूरा गरे र यस्तो गर्ने विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका पौडीबाज बने ।’

ईशांक सिंह
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

न्यान्सीले थालिन् ‘अक्षरा’ छायांकन, भन्छिन्- यो हरेक घरको कथा हो

न्यान्सीले थालिन् ‘अक्षरा’ छायांकन, भन्छिन्- यो हरेक घरको कथा हो
‘लुटतन्त्र’ सच्याउने मोडमा छौं, इमानदार व्यवसायी डराउन पर्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

‘लुटतन्त्र’ सच्याउने मोडमा छौं, इमानदार व्यवसायी डराउन पर्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले
काभ्रेमा चण्डेश्वरी जात्रा शुरू  

काभ्रेमा चण्डेश्वरी जात्रा शुरू  
गीत गाएर रातारात मिडियामा छाएकी रानू मण्डल, अहिले कहाँ छिन् ?

गीत गाएर रातारात मिडियामा छाएकी रानू मण्डल, अहिले कहाँ छिन् ?
जागृतिको महायात्रा : सिद्धार्थदेखि बुद्धसम्म

जागृतिको महायात्रा : सिद्धार्थदेखि बुद्धसम्म
बुद्ध जयन्तीकै दिन भत्काइयो बल्खुको साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा

बुद्ध जयन्तीकै दिन भत्काइयो बल्खुको साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

