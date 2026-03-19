ढोरपाटनका किसानलाई अनुदानमा यान्त्रिक हलो   

- ढोरपाटन नगरपालिकाले ४८ जना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा यान्त्रिक हलो उपलब्ध गराएको छ।
- हलो खरिदमा २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उपप्रमुख धनबहादुर कायतले जानकारी दिए।
- नगरपालिकाका नौवटै वडाका किसानलाई व्यावसायिक खेतीमा सहयोग पुर्याउन हलो वितरण गरिएको हो।
१८ वैशाख, बागलुङ । ढोरपाटन नगरपालिकाले यहाँका ४८ जना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा यान्त्रिक हलो प्रदान गरेको छ ।
किसानलाई आधुनिकतासँग जोडेर उत्पादन बढाउन नगरपालिकाले अनुदानमा यान्त्रिक हलो उपलब्ध गराएको हो ।
नगरपालिकाका नौवटै वडाका व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसानलाई हलो उपलब्ध गराइएको हो । हलो खरिद गर्न २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उपप्रमुख धनबहादुर कायतले जानकारी दिए ।
ढोरपाटनका अधिकांश भागमा आलु, सिमीलगायत सागसब्जीखेती हुँदै आएको छ । अनुदानमा यान्त्रिक हलो पाएपछि किसान खुसी भएका छन् ।
