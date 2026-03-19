ग्रामीण चलचित्र महोत्सव : ‘मोहर’ उत्कृष्ट फिल्म, नाजिर र सुरक्षा अभिनयतर्फ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १३:४०
  • पाँचौ संस्करणको ग्रामीण चलचित्र महोत्सव सर्लाहीमा तीन दिनसम्म चलेर १७ फिल्म प्रदर्शन गरी सम्पन्न भएको छ।
  • मधेश प्रदेशको कथा र पर्यटनलाई मुख्य विषय बनाएर विभिन्न संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
  • कार्यक्रममा उत्कृष्ट कलाकार र स्रष्टालाई पुरस्कार वितरण गरी नाढीमन तालको विषयमा पुस्तक विमोचन गरिएको थियो।

काठमाडौं । पाँचौ संस्करणको ग्रामीण चलचित्र महोत्सव सर्लाहीमा सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको महोत्सवमा १७ फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा विभिन्न जातजातिका पारम्परिक पहिरनसहितको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । मधेश प्रदेशको कथा र पर्यटनलाई मुख्य विषय बनाएर विभिन्न संवाद कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएका थिए ।

आयोजक संस्था सेलिब्रेटी नेपालका अध्यक्ष रघुनाथ सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले यस्ता कार्यक्रम नियमित रूपमा आयोजना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सर्लाहीमा महोत्सव आयोजना गर्नुले स्थानीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसारमा ठूलो योगदान पुगेको बताए ।

चन्द्रनगर गाउँपालिकाको नाढीतालमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कलाकार तथा स्रष्टालाई पुरस्कार वितरण गर्नुको साथै नाढ़ीमन तालको बिषयमा लेखिएको पुस्तक बिमोचन समेत गरिएको थियो ।

महोत्सवका विजेता :

उत्कृष्ट फिल्म- मोहर
उत्कृष्ट निर्देशक- ओम प्रतीक गुरुङ (मोहर)
उत्कृष्ट अभिनेता- नाजीर हुसेन (गुन्युचोलो)
उत्कृष्ट अभिनेत्री- सुरक्षा पन्त (कोशेढुंगा)
उत्कृष्ट पटकथा- समुन्द्र भट्ट/नाजीर हुसेन (गुन्युचोलो)

जुरी अवार्ड- निर्देशक मिलन तामाङ (माइतीघर)
प्रोत्साहन अवार्ड- मन्जिलकुमार (कोशेढुंगा)
उत्कृष्ट सम्पादक- नहकुल खड्क (कोशेढुंगा)
उत्कृष्ट छायाँकार- बाबु श्रेष्ठ (कोशेढुंगा)
उत्कृष्ट आदिवासी फिल्म- नाक्छोङ
उत्कृष्ट छोटो फिल्म- नीलो आकाश

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

