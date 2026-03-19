Nepal

122/8 (18.5)
UAE va Nepal vs

UAE

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

LIVE अपडेट
ठगी आरोपमा स्काई ट्राभल्सका सञ्चालक पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १८:३६

७ वैशाख, काठमाडौं । ठगीको कसुरमा पेप्सीकोलास्थित स्काई वाल्क टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रालिका सञ्चालक निर्दोष सापकोटा पक्राउ परेका छन् ।

उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पेप्सीकोलाबाट सोमबार पक्राउ गरेको हो । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा उक्त ट्राभन्लसको पेज बनाई बैदेशिक भ्रमणको लाथि सम्पर्क गर्न भनेका थिए ।

थाइल्याण्डको एक हप्ताको प्याकेज भन्दै रकम हाल्न लगाएर उनले ठगी गर्न लगाएको प्रहरीले बताएको छ । उनले अहिलेसम्म २६ जनाबाट १६ लाख ६० हजार ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।

सम्बन्धित खबर

‘ओली–लेखकलाई रिहा नगरे प्रधानमन्त्रीलाई नै गोली हान्छु’ भन्ने सानुभाइ समातिए

विदेशी नागरिकमाथि कुटपिट गर्ने तीन जना पक्राउ

बलात्कार कसुरमा १० वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति पक्राउ

हिरासतबाट भागेका लोब्साङ बोम्जन पक्राउ

उदयपुरमा भरूवा बन्दुकसहित २ जना पक्राउ

जबरजस्ती करणीको आरोपमा सल्यानमा एक जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

