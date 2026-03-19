अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय भन्छ– इरान युद्धमा २९ अर्ब डलर खर्च भयो

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते ९:०८

  • पेन्टागनले इरानसँगको युद्धमा अहिलेसम्म २९ अर्ब डलर खर्च भएको जनाएको छ।
  • रक्षा सचिव पिट हेगसेथले अप्रिल २९ मा २५ अर्ब डलर अनुमान गरेका थिए, जुन अहिले २९ अर्ब डलर पुगेको छ।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानको शान्ति प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि युद्धविरामलाई 'मानवीय जीवनका लागि सहयोग' भनेका छन्।

३०, वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले इरानसँगको युद्धमा अहिलेसम्म २९ अर्ब डलर खर्च भएको जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले द्वन्द्व र सैन्य तयारीमा यसको प्रभावको बारेमा बढ्दो छानबिनको सामना गर्नुपरिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।

क्यापिटल हिलमा बजेट सुनुवाइको क्रममा रक्षा विभागले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ तथ्याङ्क दुई साताअघि रक्षा सचिव पिट हेगसेथले प्रस्ताव गरेको अनुमानभन्दा करिब चार अर्ब डलर बढी हो।

हेगसेथ र ‘ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफ’का अध्यक्ष जनरल डनकेनले पेन्टागनका वित्त प्रमुख जुल्स हर्स्ट तृतीयसँग सन् २०२७ का लागि १.५ ट्रिलियन डलरको बजेट अनुरोधमा बहस भइरहेका समय उनीहरूलाई युद्धको खर्च सार्वजनिक गर्न आवाज उठेको थियो ।

‘युद्धको बहसको समयमा यो खर्च २५ अर्ब डलर हुने बताइएको थियो,’ हेगसेथको अप्रिल २९ को अनुमानलाई उद्धृत गर्दै हर्स्टले सांसदहरूलाई भने, ‘तर संयुक्त कर्मचारी टोली र नियन्त्रक टोलीले लगातार त्यो अनुमानलाई हेरिरहेका छन्, त्यसैले यो बजेट २९ अर्बको नजिक छ ।’

कंङ्ग्रेसले युद्धको लागतको पूर्ण हिसाब कहिले प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रश्नमा हेगसेथले भने, ‘प्रशासनले पेन्टागनको मुख्य बजेटबाट अलग ‘हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुरोध गर्नेछ’ भनेको छ तर त्यो पूरक अनुरोध कहिले आउँछ भनेर बताएको छैन।’

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानको पछिल्लो शान्ति प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि युद्धविरामलाई ‘मानवीय जीवनका लागि सहयोग’ का रूपमा राखिएको चेतावनी दिएका छन् ।

हाउस एप्रोप्रिएशन कमिटीमा शीर्ष डेमोक्र्याट रोजा डेलाउरोले ‘यो युद्धमा हामीले के हासिल गरेका छौँ र कुन लागतमा’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

अर्का डेमोर्क्याट बेट्टी म्याककोलमले पेन्टागनलाई ‘पारदर्शिताको निरन्तर अभाव’ भएको आरोप लगाउँदै कंङ्ग्रेसले थप कोष अनुमोदन गर्नु अघि प्रशासनको दीर्घकालीन रणनीतिको बारेमा थप स्पष्टताको माग गरे ।

पश्चिम एसियामा महिनौँदेखिको भारी क्षेप्यास्त्र र हवाई प्रतिरक्षा अभियानपछि अमेरिकी हतियारको भण्डार द्रूत गतिमा घट्दै गएकोमा युद्धले चिन्ता बढाएको छ।

हेगसेथले भने ‘युद्धले अमेरिकी युद्ध सामग्रीको भण्डार खतरनाक रूपमा समाप्त भएको’ भन्ने चेतावनीलाई अस्वीकार गरे ।

‘युद्ध सामग्रीको मुद्दालाई मूर्खतापूर्ण र असहयोगी रूपमा बढाइचढाइ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग के छ। हामीसँग हामीलाई चाहिएको धेरै कुरा छ।’

