+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

योजनाका ‘चिठी बिक्री’ प्रकरण : मधेशका शिक्षामन्त्री र मेयरबीच विवाद

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते ७:५६
मधेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाका मेयर प्रदीप यादव .

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी र रौतहटका मेयर प्रदीप यादवबीच योजनाको चिठी बेचेको विषयमा विवाद भएको छ।
  • मेयर यादवले अनाधिकृत व्यक्तिहरूले चिठी बिक्री वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।
  • मन्त्री तिवारीले मेयरसँग विवाद भएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा छानबिन हुने र कुनै गलत भए कारबाही गरिने बताएकी छन् ।

३० वैशाख, जनकपुरधाम । विभिन्न योजनाका ‘चिठी बेचेको’ विषयलाई लिएर मधेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाका मेयर प्रदीप यादवबीच विवाद भएको छ । मन्त्री तिवारीकै कार्यकक्षमा सोमबार दुईजनाबीच विवाद भएको हो ।

बिचौलियाले चिठीका लागि फोन गर्ने गरेको विषयमा गुनासो गर्न जाँदा विवाद भएको मेयर यादवले बताए ।

मेयर यादवका अनुसार बौधीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ को सर्मजुवा प्रावि र वडा नम्बर ५ को सानो कोपुवा प्राविको विद्यालय भवन निर्माण योजनाको चिठी लिन सर्लाहीका सन्दीप मिश्रा भन्ने व्यक्तिले फोन गरेका थिए । यस्तै वडा नम्बर १ को आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणको चिठी लिन पर्साका प्रभाष यादव भन्ने व्यक्तिले फोन गरेको यादवको भनाइ छ ।

मन्त्रालयबाट सिधै वडा कार्यालयमा जानुपर्ने विद्यालय भवन निर्माण योजनाको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी चिठी अनाधिकृत व्यक्तिले लगेर बार्गेनिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको मेयर यादवको आरोप छ ।

‘सम्बन्धित पालिकाका मेयर वा वडाध्यक्ष मन्त्रालयमा पटक–पटक आउँदा चिठी दिँदैनन् । अनाधिकृत व्यक्तिले चिठी लिन फलानो ठाउँमा भेट्नुस् भनेर फोन गर्छन्,’ मेयर यादवले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे, ‘चिठी वडा कार्यालयमा जानुपर्ने हो नि । तर दलाल चिठी लिएर घुम्छन्, फोन गर्छन् । यसले योजनाको चिठी मन्त्रालयले नै बेचिरहेको प्रमाणित हुन्छ ।’

‘रौतहटको चिठी सर्लाहीको मान्छेले बिक्री गर्छन् । पर्साको मान्छेले बिक्री गर्छन् । यो विकृति कहिले अन्त्य हुन्छ ?’ आफूले यसो भनेपछि मन्त्री रिसाएर आफुूमाथि खनिएको मेयर यादवको भनाइ छ ।

यसपछि मन्त्री निकटका व्यक्तिहरुले आफूलाई त्यहाँबाट होल्ला गर्दै निकाल्न खोजेको र मन्त्रीले ‘जसलाई इच्छा हुन्छ, उसलाई चिठी दिन्छु’ भनेको मेयर यादवको आरोप छ ।

‘आसेपासेले होहल्ला गरेर त्यहाँबाट मलाई निकाल्ने प्रयास गरे । मन्त्रीले मलाई तपाईँ अब जानुस्, आफ्नो स्थानीय तह सुधार्नुस् । मलाई जे मन लाग्छ, त्यसलाई चिठी दिन्छु । तपाईँ को हो खोज्नेवाला, को हो भन्नेवाला भनेर ममाथि खनिनुभयो,’ मेयर यादवको आरोप छ । उनले यस्तो कार्य गर्ने मन्त्री तिवारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग माग समेत गरे ।

विवाद भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री तिवारीले भनिन्– छानबिन हुन्छ

यता मन्त्री तिवारीले मेयर यादवसँग विवाद भएको स्वीकार गरिन् । कार्यालय समय सकिसकेको सयमा साँझ साढे ५ बजेतिर मेयर यादव आएर चिठी बेचेको जथाभावी आरोप लगाएपछि विवाद भएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयको समय सकिसकेको थियो । साढे ५ बजेतिर उहाँ भेट्न आएर चिठी बेचेको लागयतको नानाथरी आरोप लगाएर जथाभावी बोल्न थाल्नुभयो’ मन्त्री तिवारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यसबारे म राम्ररी बुझेर भन्छु, कुनै गलत भएको छ भने कारबाही हुन्छ भनेँ । यसरी नबोलिदिनुस् भनेर आग्रह गरेँ । तर उहाँ बोलिरहेपछि म कार्यकक्षबाट निस्किएँ ।’

मन्त्री तिवारीले चिठी बेचेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने बताइन् ।

प्रदीप यादव बौधीमाई नगरपालिका मधेश प्रदेश योजनाका चिठी बिक्री’ रानीकुमारी तिवारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित