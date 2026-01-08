एमालेले युवाको शक्ति र सोचलाई सही उपयोग गर्छ : प्रदीप यादव

२० माघ, वीरगञ्ज । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप यादवले युवाको शक्ति र सोचलाई सही उपयोग गर्ने बताएका छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का एमालेका उम्मेदवार समेत रहेका यादवले यस्तो बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय जेनजीको नाममा भ्रम फैलाएर युवालाई गलत दिशामा लैजाने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘जेनजीको नाममा युवालाई भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ । तर युवा वर्ग विकास, रोजगारी र राष्ट्र निर्माणमा जोडिन चाहन्छन् । एमालेले युवाको शक्ति र सोचलाई सही दिशामा उपयोग गर्नेछ,’ यादवले भने ।
यादवले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि मुलुकको नेतृत्व एमालेले गर्ने दाबी समेत गरे ।
प्रेस चौतारी नेपाल पर्साले मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको भेलामा यादवले जनताको स्पष्ट मत आएपछि एमाले नेतृत्वमा स्थिर र विकासमुखी सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले देशको समग्र विकास, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाका लागि एमाले नेतृत्व लिन पूर्ण रूपमा तयार रहेको समेत बताए ।
‘देश अहिले निर्णायक मोडमा छ । जनताले अब स्थिर सरकार, बलियो नेतृत्व र विकास चाहेका छन् । आगामी निर्वाचनपछि नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरिनेछ,’ उनले भने ।
यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस योजना अघि बढाइने बताउँदै वीरगञ्ज र आसपासका ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर समावेशी विकास गरिने बताए ।
