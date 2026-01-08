+
एमालेले युवाको शक्ति र सोचलाई सही उपयोग गर्छ : प्रदीप यादव

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १७:२०

२० माघ, वीरगञ्ज । नेकपा एमालेका नेता एवं  पूर्वमन्त्री प्रदीप यादवले युवाको शक्ति र सोचलाई सही उपयोग गर्ने बताएका छन् ।

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का एमालेका उम्मेदवार समेत रहेका यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय जेनजीको नाममा भ्रम फैलाएर युवालाई गलत दिशामा लैजाने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘जेनजीको नाममा युवालाई भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ । तर युवा वर्ग विकास, रोजगारी र राष्ट्र निर्माणमा जोडिन चाहन्छन् । एमालेले युवाको शक्ति र सोचलाई सही दिशामा उपयोग गर्नेछ,’ यादवले भने ।

यादवले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि मुलुकको नेतृत्व एमालेले गर्ने दाबी समेत गरे ।

प्रेस चौतारी नेपाल पर्साले मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको भेलामा यादवले जनताको स्पष्ट मत आएपछि एमाले नेतृत्वमा स्थिर र विकासमुखी सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले देशको समग्र विकास, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाका लागि एमाले नेतृत्व लिन पूर्ण रूपमा तयार रहेको समेत बताए ।

‘देश अहिले निर्णायक मोडमा छ । जनताले अब स्थिर सरकार, बलियो नेतृत्व र विकास चाहेका छन् । आगामी निर्वाचनपछि नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरिनेछ,’ उनले भने ।

यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस योजना अघि बढाइने बताउँदै वीरगञ्ज र आसपासका ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर समावेशी विकास गरिने बताए ।

एमाले प्रदीप यादव
