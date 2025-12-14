एमालेमा आधा उम्मेदवार नयाँ अनुहार

६ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले यसपटक आधा भन्दा बढी उम्मेदवार नयाँ व्यक्तिलाई बनाएको छ ।
प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले वक्तव्य जारी गर्दै ५४.५४ प्रतिशत उम्मेदवारले पहिलोपटक टिकट पाएको बताएका छन् । ‘यसपालि नेकपा एमालेले अगाडि सारेको सिंगो उम्मेदवार संख्या मध्ये ५४.५४ प्रतिशत नया अनुहार रहेका छन्,’ बक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा ७५ प्रतिशत नयाँ उम्मेदवार छन् । गण्डकीमा ६१.११, बागमतीमा ६०.६० र कोशीमा ५३.५७, प्रतिशत नयाँ उम्मेदवार उठाएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मधेश र सुदूरपश्चिममा आधा उम्मेदवार नयाँ छन् भने लुम्बिनीमा ४२.३० प्रतिशत उम्मेदवार नयाँ छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4