भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौता : भारतमाथिको भन्सार कर १८ प्रतिशतमा झारियो

२० माघ, काठमाडौं । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच एक ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार अमेरिकाले भारतीय उत्पादनहरूमा लाग्ने ‘ रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ लाई २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा यो घोषणा गरिएको हो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘मेड इन इन्डिया’ उत्पादनहरूमा आयात शुल्क घटाएर १८ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसको बदलामा भारतले पनि अमेरिकी उत्पादनहरूमा लाग्ने कर र अन्य अवरोधहरूलाई शून्य बनाउने दिशामा कदम चाल्नेछ।
भारतले अमेरिकाबाट ऊर्जा, प्रविधि, कृषि र कोइला लगायतका ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले यस सम्झौताले ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई थप मजबुत बनाउने र दुवै देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा ऐतिहासिक दिन भनेका छन ।
विपक्षी दल कांग्रेसका नेता जयराम रमेशले भने यस सम्झौतालाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले वासिङ्टनको दबाबमा आएर भारतले यो सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4