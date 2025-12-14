+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रदीप र राजेशमान : पार्टी फेरिरहन्छन्, पद पाइरहन्छन्

चुनाव आउने बेलामा नेताहरूले दल बदलिइरहन्छन् । त्यही सिलसिलामा पर्साका दुई नेता पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव र वीरगञ्ज महानागरका प्रमुख राजेशमान सिंह जसपा नेपाल छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । यादवले पर्सा-१ मा टिकट पाएका छन् ।

0Comments
Shares
सफल खतिवडा सफल खतिवडा
२०८२ माघ ६ गते ८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादव र वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका छन्।
  • प्रदीप यादवले ०७४ र ०७९ मा पर्सा–१ बाट जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए।
  • राजेशमान सिंहले २०७९ मा मेयरमा निर्वाचित हुँदा ४६ हजार २१५ मत पाएका थिए।

६ माघ, वीरगञ्ज । विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादव र वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका छन् । निर्वाचनको संघारमा एउटै दलमा प्रवेश गरेका उनीहरूको दल परिवर्तनको यात्रा लामो छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २२ मनियारीमा जन्मिएका यादवको संसदीय राजनीति ०७० सालदेखि शुरू हुन्छ । कहिले दलको नाम त कहिले दलै फेरेका उनी पर्सा–१ बाट हयाट्रिक गर्ने दाउमा देखिन्छन् ।

त्यही क्षेत्रबाट यादव ०७४ मा संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) र ०७९ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबाट निर्वाचित भएका थिए ।

२०७८ मा खानेपानी मन्त्री बनेका उनले दोस्रोपटक मन्त्री बन्न कै लागि २०८१ वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन गरेर अशोक राईको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा गएर मन्त्री बनेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा पनि यादव मन्त्री थिए । उनी गत पुस २७ मा जसपा नेपालमै फर्किएका थिए ।

जसपा नेपालको केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य बनेको एक हप्तामै उनी एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । ०६४ मा उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै मधेसी जनअधिकार फोरम (मजफो) मा आबद्ध थिए ।

यादव ०६६ मा तत्कालीन मजफोको पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष थिए भने २०६७ मा अध्यक्ष भए ।

मधेशीवादी दलमा लाग्नु अघि उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा थिए । ०५३ सालमा राप्रपाले उनलाई पर्साको भिस्वाको गाविस सचिवमा नियुक्त पाए । त्यति बेला राप्रपाका राजीव पराजुली स्थानीय विकास राज्यमन्त्री थिए । त्यतिबेला देशभरी १३५ गाविस सचिवलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको थियो ।

०५४ सालमा सद्भावना पार्टीबाट स्थानीय विकासमन्त्री बद्री मण्डल मन्त्री भएपछि यादवको माघ १० गते पद खारेजी भएको थियो ।

०७० सालमा पर्सा–१ बाट दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा लडेका यादव एमालेका विचारीप्रसाद यादवसँग पराजित भएका थिए ।

०७४ को प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचनमा यादव पहिलो पटक निर्वाचित भए । उनले आफ्‌ना पुराना प्रतिद्वन्द्वी विचारी यादवलाई पराजित गरेका थिए ।

०७९ मा २२ हजार ५३७ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा यादवका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी स्वतन्त्र उम्मेदवार अजयकुमार द्विवेदी थिए ।

कांग्रेस, मधेशवादी दलहुँदै एमालेमा

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३, छपकैया निवासी राजेशमान सिंहसँगै ७ जना वडाअध्यक्षहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

सिंहले नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति शुरु गरेका थिए । उनी २०५४ सालमा कांग्रेसबाट नगरसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यसपछि ०५९ सालमा साविकको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ‘सभामुख’ मा चयन भएका थिए ।

त्यसपछि केही समय राप्रपामा सक्रिय सिंह मधेशवादी दलमा लागे । ०७० सालमा शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीबाट पर्सा–१ मा निर्वाचनमा लडेर पराजित भए । उनले ८ हजार ४ सय मत ल्याएका थिए ।

मधेश केन्द्रित दल एकीकृत हुँदा उनी पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मा पुगे । राजपाबाट नगरप्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्दा १२ हजार मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए । त्यतिबेला उनलाई संसफो नेपालका विजय सरावगीले हराएका थिए ।

सरावगी एमालेमा प्रवेश गरेपछि प्रदीप यादवले सिंहलाई आफ्‌नो पार्टीमा भित्र्याए थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको साथ पाएका सिंह २०७९ मा मेयरमा निर्वाचित भए । सिंहले ४६ हजार २१५ मत पाउँदा सरावगीले २३ हजार ६७१ मत पाएका थिए ।

चुनाव प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रदीप यादव राजेशमान सिंह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित