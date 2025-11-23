प्रदीप यादवले मनियारीबाट गरे मतदान

२१ फागुन, वीरगञ्ज । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रदीप यादवले पर्सा क्षेत्र नम्बर-१ को मनियारीबाट मतदान गरेका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-२२ को मनियारी मतदान केन्द्रबाट उनले मतदान गरेका हुन् ।
यादव गत निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका छन् ।
यो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बुद्धिबहादुर पन्त, नेपाली कांग्रेसका अनिल रुंगटा लगायत चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4