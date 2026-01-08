पर्सामा जसपा नेपालका दुई नगरप्रमुख एमालेमा प्रवेश

२० माघ, वीरगञ्ज । पर्सामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट निर्वाचित दुई जना पालिका प्रमुख मंगलबार नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह र बहुदरमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहासन साह तेली औपचारिक रूपमा आज एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।
जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनीहरूलाई एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल) ले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।
उनीहरू पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव निकट मानिन्छन् ।
यादवको राजनीतिक यात्रालाई पछ्याउँदै उनीहरू पार्टी परिवर्तन गर्दै आएका हुन् । यसअघि पूर्वमन्त्री यादवले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्दा पनि उनीहरू साथमै थिए।
वीरगञ्जको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहले भने ।
