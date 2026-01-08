+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्सामा जसपा नेपालका दुई नगरप्रमुख एमालेमा प्रवेश

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १७:०६

२० माघ, वीरगञ्ज । पर्सामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट निर्वाचित दुई जना पालिका प्रमुख मंगलबार नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह र बहुदरमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहासन साह तेली औपचारिक रूपमा आज एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।

जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनीहरूलाई एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल)  ले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।

उनीहरू पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव निकट मानिन्छन् ।

यादवको राजनीतिक यात्रालाई पछ्याउँदै उनीहरू पार्टी परिवर्तन गर्दै आएका हुन् । यसअघि पूर्वमन्त्री यादवले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्दा पनि उनीहरू साथमै थिए।

वीरगञ्जको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहले भने ।

जसपा नेपाल प्रदीप यादव राजेशमान सिंह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदीप यादवसहित ८ जना जसपा नेपालबाट निष्कासित

प्रदीप यादवसहित ८ जना जसपा नेपालबाट निष्कासित
जसपा नेपालको केन्द्रीय समन्वय समिति बैठक सुरु ‎

जसपा नेपालको केन्द्रीय समन्वय समिति बैठक सुरु ‎
जसपा नेपालका उपाध्यक्षसहितका नेता नेकपामा

जसपा नेपालका उपाध्यक्षसहितका नेता नेकपामा
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जसपा नेपालका उम्मेदवार निष्क्रिय
जसपा नेपालको ४३ सदस्यीय समन्वय समितिमा को को ? (सूचीसहित)

जसपा नेपालको ४३ सदस्यीय समन्वय समितिमा को को ? (सूचीसहित)
जसपा नेपाल र लोसपाबीच १२ बुँदे सम्झौता : महन्थ संरक्षक, उपेन्द्र अध्यक्ष

जसपा नेपाल र लोसपाबीच १२ बुँदे सम्झौता : महन्थ संरक्षक, उपेन्द्र अध्यक्ष

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित