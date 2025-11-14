जसपा नेपालका उपाध्यक्षसहितका नेता नेकपामा

२८ पुस, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका उपाध्यक्ष शिवलाल थापा मगरसहितका नेताहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् ।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयका गणेशमान पुनका अनुसार, थापामगरको नेतृत्वमा अनय केन्द्रीय सदस्यहरू सहितको टिम नेकपामा समायोजन भएका हुन् ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरे ।
