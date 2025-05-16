+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इण्डोनेसियाले लगायो ग्रोकमाथि प्रतिबन्ध

0Comments
Shares
एजेन्सी एजेन्सी
२०८२ पुष २८ गते ८:४१

इन्डोनेशियाले एलन मस्कको कम्पनी एक्स एआईको च्याटबोट ग्रोकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

एआईमार्फत बनाइएका यौन सामग्री र डीपफेक तस्वीरहरूका कारण इण्डोनेसिया सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएको छ । योसँगै इण्डोनेसिया ग्रोकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो देश बनेको छ ।

इन्डोनेशियाका सञ्चार तथा डिजिटल मन्त्री मेउत्या हाफिदका अनुसार  बिनाअनुमतिका बनाइएका यौन डीपफेकहरूबाट मानवअधिकार, मानिसको प्रतिष्ठा  र डिजिटल क्षेत्रको सुरक्षा उल्लंघनका कारणले गर्दा ग्रोकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

साथै इण्डोनेसिया सरकारले यस विषयमा बयानका लागि एक्सका अधिकारीहरुलाई बोलाएको छ ।

स्मरण रहोस्, इन्डोनेशिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम आवादी भएको देश हो, जहाँ इन्टरनेटमा अश्लील सामग्री फैलाउने विषयमा कडा कानूनहरू छन् ।

उता एक्सको एआई च्याटबोट ग्रोकका विषयमा युरोपदेखि एशियासम्म धेरै देशले चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। केही देशका नियामकहरूले एपमा रहेका यौनिक र संवेदनशील सामग्रीको अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेका छन् ।

यसैबीच एक्स एआईले आफ्नो ग्रोक एआईमा रहेका सुरक्षा कमजोरीका कारण केही जवाफहरुमा बालबालिकासँग सम्बन्धित यौन र आपत्तिजनक सामग्री देखा परेको स्वीकार गरेको छ।  त्योसँगै कम्पनीले इमेज जेनरेशन र एडिटिंग फिचरलाई केवल सशुल्क प्रयोगकर्तामा सीमित  गरेको छ। साथै कम्पनीले बालबालिकासँग सम्बन्धित आपत्तिजनक तस्वीरजस्ता जवाफ देखापर्ने कमजोरीहरु समेत सुधार्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै एलन मस्कले एक्समा एक पोष्ट गर्दै ग्रोकलाई अवैध सामाग्री बनाउन प्रयोग गर्नेलाई अवैध सामग्री अपलोड गर्नेलाई जस्तै सजायँ हुनुपर्ने बताएका छन् ।

 

इण्डोनेसिया
लेखक
एजेन्सी

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित