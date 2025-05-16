नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीको अध्यक्षमा डा. शर्मा निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद शर्मा निर्वाचित भएका छन्।
- सोसाइटीको नयाँ कार्यसमिति दुई वर्षका लागि सर्वसम्मत चयन गरिएको छ।
- डा. शर्माले जियोलोजिष्टहरूको सरकारी नियुक्ति बढाउन र बाँदर नियन्त्रणमा सरकारलाई सुझाव दिने बताए।
२७ पुस, बुटवल । नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद शर्मा निर्वाचित भएका छन् ।
जियोलोजिकल सोसाइटीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्गत बुटवलमा सम्पन्न १३औं साधारणसभाले शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।
जियोलोजिकल सोसाइटी प्राणी शास्त्रमा स्नातकोत्तरदेखि विद्यावारिधि गरेका प्राज्ञिकहरूको साझा संस्था हो ।
सोसाइटीको उपाध्यक्षमा राजेन्द्र सुवाल, महासचिवमा डा. विष्णुप्रसाद भट्टराई, सचिवमा बाबुराम बन्जाडे र कोषाध्यक्षमा डा. पूजा जैसवाल निर्वाचित भएकी छन् ।
यस्तै कार्यसमिति सदस्यहरूमा डा. रमा मिश्र, डा. दीपक गुप्ता, माया उपाध्याय, शालिकराम अधिकारी, डा.जगन्नाथ अधिकारी, डा. राजेन्द्र बस्यौला, गंगा शाह, चेतराज भट्ट र कमलकुमार शर्मा निर्वाचित भएका सचिव बाबुराम बन्जाडेले जानकारी दिए । नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ ।
सोसाइटीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. शर्माले सरकारी निकायहरूमा जियालोजिष्टहरूको नियुक्ति र सहभागिता न्यून रहेकाले बढाउन नीतिगत पहल गर्ने, प्रदेशस्तरमा जैविक विविधता, माछादेखि हात्तीसम्मका प्रजातिका प्राणीको तथ्यांक संकलन र अनुसन्धान, बाँदर लगायत कतिपय वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा वर्षेनी करोडौं क्षति भएकाले बाँदरको संख्या नियन्त्रण लगायत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।
दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनकै अवसरमा नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको पनि साधारणसभा भएको छ । साधारणसभाले कमलकुमार शर्मा अध्यक्ष रहेको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
उपाध्यक्षमा अमर केसी, महासचिवमा श्रीराम न्यौपाने, कोषाध्यक्षमा कमला खत्री, सचिव अब्दुल हाकिम खान निर्वाचित भएका छन् । कार्यसमिति सदस्यहरूमा नारायण बराल, बुद्धिराम ओली, आदेश ओली, शिवराज न्यौपाने, दीपा शर्मा र विशाल आचार्य निर्वाचित भएका अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए ।
संस्थामा देशभरबाट तीनसय जियोलोजिस्टहरू आवद्ध रहेको सोसाइटीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा डा. कुमार सापकोटा, डा. चन्द्रमणि शर्मा, डा. पुष्पराज आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्का कार्यकारी प्रमुख रामु जोशी लगायतले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4