एन्फा निर्वाचनका गतिविधि रोक्न‌ पाटन उच्च अदालतको आदेश

२८ पुस, काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले घोषणा गरेको अग्रिम निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एन्फाले आगामी माघ २८ गतेका लागि अग्रिम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि तालिका समेत एन्फाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर उम्मेदवारी दर्ता फारम बुझ्ने लगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगर्नु वा नगराउनू भनी न्यायधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले निवेदक अमित खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यसहितका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, अन्तरिम आदेशको मागबारे दुवै पक्षलाई सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै अदालतले माघ ६ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकेको छ।
सो अवधिसम्मका लागि कुनै गतिविधि नगर्न भनिएको छ ।
