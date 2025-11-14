+
बक्सअफिस :

‘धुरन्धर’ को नेपाल कमाइ १० करोड नाघ्यो, ‘अवतार ३’ को कति छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १६:१०

  • नेपालमा बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ को अहिलेसम्मको कमाइ १० करोड १५ लाख १८ हजार ७९५ रुपैयाँ ग्रस पुगेको छ।
  • हलिउड फिल्म ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले ६ करोड २६ लाख १२ हजार ४०० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • कार्तिक आर्यन र अनन्या पाण्डे स्टारर ‘तु मेरी, मेरा तेरा, मेँ तेरा, तु मेरी’ ले ३५ लाख ४४ हजार १५३ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।

काठमाडौं । नेपालमा बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ को अहिलेसम्मको कमाइ १० करोड ग्रस नाघेको छ । चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको सिनेपाः बक्सअफिसको विवरणमा यो कुरा उल्लेख छ ।

पछिल्लो शनिबारसम्म रणवीर सिंह स्टारर हिन्दी फिल्मको कुल कमाइ १० करोड १५ लाख १८ हजार ७९५ रुपैयाँ ग्रस छ । सोही अवधिमा यसका ३ लाख ९ हजार २२७ वटा टिकट बिकेका छन् ।

हलिउड फिल्म ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले ६ करोड २६ लाख १२ हजार ४०० नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका १ लाख ५३ हजार ४०१ वटा टिकट बिकेका छन् ।

कार्तिक आर्यन र अनन्या पाण्डे स्टारर रोमान्टिक ड्रामा ‘तु मेरी, मेरा तेरा, मेँ तेरा, तु मेरी’ ले ३५ लाख ४४ हजार १५३ नेरु ग्रस कमाएको छ । यसका ९७१८ वटा टिकट बिकेका छन् ।

हलिउडको ‘एनाकोन्डा’ ले सोही अवधिमा १६ लाख ८० हजार ९१६ नेरु ग्रस कमाएको छ । दक्षिण भारतीय फिल्म ‘४५’ ले १३ लाख ७५ हजार २५३ नेरु ग्रस कमाएको छ ।

हलिउडको ‘हाउसमेड’ ले ८ लाख ३४ हजार ९४३ नेरु ग्रस कमाउँदा हलिउडकै ‘स्पन्जबब मूभी’ ले ६ लाख ५३ हजार ४३८ नेरु ग्रस कमाएको छ ।

धुरन्धर बक्सअफिस
