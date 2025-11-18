एप्पल र गुगल सम्झौतामा के छ ?

एप्पल र गुगलले सोमबार एक महत्वपूर्ण सम्झौताको घोषणा गरेका छन् ।
सम्झौता अनुसार एप्पलको सिरी सहायक सहितको अर्को पुस्ताको कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाहरू गुगलको जेमिनी मोडेलहरू र क्लाउड प्रविधिद्वारा सञ्चालित हुनेछन्।
उक्त सम्झौताबारे एप्पल र गुगलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
‘एप्पलले गुगलको एआई प्रविधिले एप्पल फाउन्डेसन मोडेलहरूका लागि उत्तम क्षमताहरू प्रदान गर्दछ भन्ने निर्धारण गरेको छ,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा एप्पलको कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली एप्पलको गोपनीयता मापदण्डहरू कायम राख्दै एप्पल उपकरणहरू र निजी क्लाउड कम्प्युटमा चलिरहने पनि भनिएको छ ।
