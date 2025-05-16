+
ओभरकोट : एक लगानीयोग्य फेसन पिस

हेर्दा राम्रो देखिने लुगा भन्दा पनि शरीरमा लगाउँदा राम्रो देखिन कपडा छान्नुपर्छ ।

सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८२ पुष २४ गते १५:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ओभरकोट जाडो मौसमका लागि आवश्यक र बहुमुखी कपडा हो, जसलाई विभिन्न लुगामाथि लगाउन सकिन्छ र यसले न्यानोपन र स्टाइल दुवै दिन्छ।
  • फेसन डिजाइनर प्रकृति वस्तीका अनुसार, ओभरकोट किन्नुअघि जीवनशैली, आवश्यकता र शारीरिक बनोटलाई ध्यान दिनुपर्छ।

ओभरकोट जाडो मौसमका लागि एक आवश्यक र बहुमुखी कपडा हो, जसले स्टाइल र न्यानोपन दुवै प्रदान गर्छ । यो एउटा यस्तो पिस हो जसलाई सारी, कुर्था, फर्मल कपडा वा क्याजुअल वेयरमाथि लगाउन सकिन्छ । फेसन डिजाइनर प्रकृति वस्तीका अनुसार, ओभरकोट किन्नुअघि यसलाई आफ्नो जीवनशैलीबारे विचार गर्नु आवश्यक छ।

ओभरकोट प्राय सीमित मात्रामा किनिने र लामो समयसम्म प्रयोग गरिने पहिरन हो । त्यसैले ओभरकोट खरिद गर्नुअघि आफ्नो आवश्यकता अनि शारीरिक बनोटमा ध्यान दिनुपर्छ । ओभरकोटको इतिहास हेर्ने हो भने, यो १९औं शताब्दीमा युरोपमा सैनिकहरूले लगाउने कपडाबाट विकसित भएको हो । यसले आज विश्वव्यापी फेसनमा क्लासिक स्थान ओगटेको छ ।

ओभरकोट किन्नुअघि सोच्नु पर्ने कुरा

१.आवश्यकता र जीवनशैली

तपाईँको कामको प्रकृति कस्तो छ ? यदि हप्तामा ६ दिन काम गर्नुहुन्छ र एक दिन घर बस्नुहुन्छ भने, ओभरकोट लगाउने अवसर कति छ ? यदि काममा युनिफर्म छ भने, यो कतिखेर लगाउने ? यदि तपाईंको जीवनशैलीमा पिकनिक वा बाहिर घुम्न जाने अवसर कम छ भने, यो अनावश्यक हुन सक्छ । साथै यदि दैनिक रूपमा फर्मल वा क्याजुअल रूपमा बाहिर निस्कनुहुन्छ भने, यो उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकृति वस्ती, फेसन डिजाइनर

ओभरकोट जाडोमा न्यानो र फेसनेबल लुगा हो । तर, यदि यसलाई कहाँ, कुन स्टाइलमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ । यदि जीवनशैलीसँग मेल खान्छ भने, यसले आत्मविश्वास बढाउँछ र बहुमुखी प्रयोग हुन्छ । यसलाई जीवनशैलीसँग जोडेर हेर्दा, यदि तपाईंको काम कर्पोरेट वा क्लाइन्ट मिटिङमा आधारित छ भने, यसले अथोरिटी र प्रोफेसनल लुक दिन्छ । जस्तो लुगा लगाउँछौं, त्यसै अनुसार व्यवहार र मुड प्रभावित हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, फर्मल ओभरकोट लगाउँदा अथोरिटी महसुस हुन्छ, जबकि क्याजुअलमा रिल्याक्स मुड हुन्छ । यदि तपाईंको जीवनशैलीमा क्लबिङ वा पार्टी बढी छ भने, यसलाई स्कर्ट वा ड्रेससँग म्याच गर्न सकिन्छ ।

गुणस्तर जाँच्ने तरिका : लगानीको आधार

ओभरकोट सस्तो मूल्यमा किन्नु भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु राम्रो हुने फेसन डिजाइनर प्रकृति वस्ती बताउँछिन् । ‘ओभरकोटलाई ‘इन्भेस्टमेन्ट पिस’ मानिन्छ, जसले वर्षौंसम्म चल्नुपर्छ’ वस्ती भन्छिन्, ‘सस्तो मूल्यमा किन्नु भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । गुणस्तर जाँच्दा ५–१० वर्षसम्म चल्ने गरी हेर्नुपर्छ।’

गुणस्तरका मापदण्ड

सिलाई (स्टिचिङ) : सिलाइको लाइन सीधा र मजबुत हुनुपर्छ । भित्रबाट कसरी जोडिएको छ भनेर हेनुपर्छ । राम्रो गुणस्तरमा भित्री भाग (लाइनिङ) राम्रोसँग अट्याच गरिएको हुन्छ । यदि सिलाइ कमजोर छ भने, १–२ सिजनमै बिग्रिन सक्छ।

बटन : बटनको गुणस्तर जाँच्नुपर्छ । प्लास्टिक वा कमजोर बटन नहोस्, धातु वा मजबुत सामग्रीका हुनुपर्छ । राम्रो ब्रान्डहरू जस्तै जारा वा एचएण्डएममा धातु बटन प्रयोग हुन्छ, जुन लामो समय टिक्छ ।

लाइनिङ (भित्री भाग) : भित्री भाग नरम र टिकाउ हुनुपर्छ । सस्ता ओभरकोटमा लाइनिङ नै हुँदैन, जसले चिसो बढाउँछ । राम्रो लाइनिङ सिल्क वा पोलिस्टरबाट बनेको हुन्छ, जसले न्यानोपन बढाउँछ ।

ड्युरेबिलिटी : कोटमा धुलो वा फर टाँसिने प्रकारको नहोस् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सफा गर्न सजिलो र लामो समय टिक्ने हुनुपर्छ । फोल्ड भाग र पट्टा जाँच्नुपर्छ। वाटरप्रुफ वा एंटी–स्टेन सामग्री भए अझ राम्रो ।

मोटाई : ओभरकोट बल्की (मोटो) वा पातलो दुई प्रकारका हुन्छन् । जाडो अनुसार छान्नुपर्छ । नेपालको जाडोमा मोटो ऊनको ओभरकोट उपयुक्त हुन्छ, जसले माइनस डिग्रीसम्मको जाडोमा सुरक्षा दिन्छ ।

राम्रो ओभरकोटमा ऊन (क्यास्मिर जस्ता) प्रयोग हुन्छ, जसले चिसोबाट बचाउँछ र आरामदायी हुन्छ । सस्तोमा सिंथेटिकको सामग्री हुन्छ, जुन छिट्टै बिग्रिन्छ । क्यास्मिर ऊनले ८० प्रतिशत न्यानोपन दिन्छ, जबकि सिंथेटिकले मात्र ४० प्रतिशत ।

मूल्य र लगानी

बजारमा २५०० देखि २५ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म पर्ने कोटहरू उपलब्ध छन् । यस्तोमा ओभरकोटमा कति लगानी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ‘कस्ट पर वेयर’ गणना गर्नुपर्छ । यदि २० हजार रुपैयाँको ओभरकोट १०० पटक लगाउनु भयो भने, प्रतिपटक २०० रुपैयाँ पर्छ । २०० पटक लगाएमा यो झन् सस्तो हुन्छ । सस्तो किन्नु भयो भने छिट्टै फेर्नु पर्छ, जसले घाटा हुन्छ ।

नेपालमा लोकल ब्रान्डका ओभरकोट ५ हजार देखि १० हजारमा पाइन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरु १५ हजारदेखि ३० हजारमा पर्न सक्छ ।लगानी गर्दा, वार्षिक १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गर्दा पनि महँगो गुणस्तरले लामो समयसम्म टिकाउ भएर फाइदा दिने फेसन डिजाइनर वस्ती बताउँछिन् ।

रङ र डिजाइन : क्लासिक र न्युट्रल छनोट

डिजाइनर वस्तीका अनुसार ‘ओभरकोटमा रङ र डिजाइनले यसको महत्व निर्धारण गर्छ । त्यसैले यसको रङ छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मनपर्ने रङ जस्तै गुलाबी वा निलो कलरको ओभरकोट किन्नु हुँदैन । किनकि यो विशेष अवसरमा मात्र लगाउन सकिन्छ । त्यसैले न्युट्रल रङहरू छान्नुपर्छ जस्तो कालो, खैरो, सेतो, गाढा निलो । यी रङहरू बहुमुखी हुन्छन् र अन्य रङको लुगासँग मिलाएर लगाउन सकिन्छ । न्युट्रल रङहरूले भित्रका कपडा (स्वेटर, स्कार्फ) मा रङ खेलाउन सजिलो बनाउँछ ।’

ओभरकोट किन्दा ट्रेन्डी डिजाइन जस्तै धेरै बटन, झुन्डिने सामान, क्रिज भएको किन्नु हुँदैन । क्लासिक र सिम्पल डिजाइन छान्नुपर्छ जसमा कम सामानको प्रयोग र सिधा कट हुन्छ । ट्रेन्डी पिस एक सिजन मात्र चल्छ, तर क्लासिक धेरै वर्षसम्म चल्छ । क्लासिक डिजाइनले आत्मविश्वास प्रदान गर्ने र फेसनलाई स्थायी बनाउने वस्ती बताउँछिन् ।

साइज र फिट : शरीर अनुसार छनोट

ओभरकोटको साइज गलत भएमा यसले हाइट कम देखिने वा नसुहाउँने भएकाले त्यसमा सचेत रहनुपर्ने वस्तीको भनाइ छ । त्यसैले आफ्नो हाइट, काँधको चौडाइ, कम्मर अनुसारको कोट छान्नुपर्छ । खल्तीको स्थान सही हुनुपर्छ । कोट छोटो वा लामो नहोस् भन्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आइडियल लेन्थले हाइट बढाउँछ । कम हाइट भएकाले छोटो लेन्थ लगाउनु हुँदैन यसले हाइट काट्छ ।’

वस्तीका अनुसार कोटको प्रकारहरू ए–लाइन, स्ट्रेट र बक्सी हुन्छन् । आफ्नो शरीरको आकारअनुसार छान्नुपर्छ । यदि सम्भव छ भने आफ्नो नाप अनुसार सिलाउनुपर्छ जसले परफेक्ट फिट दिन्छ । तयारी ओभरकोटमा साइज नमिल्न सक्छ । राम्रो फिटले राम्रो देखिन्छ, जसले आत्मविश्वास बढाउँछ ।

हेर्दा राम्रो देखिने लुगा भन्दा पनि शरीरमा लगाउँदा राम्रो देखिन कपडा छान्न वस्तीको सुझाव छ । इमेज कन्सल्टेन्टका रूपमा, शरीरको प्रोपोर्सन (हाइट, विथ, सोल्डर) हेरेर कोट छान्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काँध चौडा भएकाले बक्सी कोटबाट बच्नुपर्छ, यसले बक्स जस्तो देखाउँछ । राम्रो लुगा नभई, शरीर अनुसार मिलेको लुगाले राम्रो देखाउने उनको भनाइ छ ।

स्टाइलिङ टिप्स : विभिन्न अवसरमा प्रयोग

ओभरकोट बहुमुखी छ, जसलाई एक्सेसरीजले परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसलाई जीवनशैली अनुसार स्टाइल गर्दा, कामको प्रकृति हेर्नुपर्छ । यदि क्याजुअल काम छ भने, जिन्स, क्याजुअल जुत्ता र हाइनेकसँग लगाउन सकिन्छ । यदि क्लाइन्ट मिटिङ वा कर्पोरेट छ भने, फर्मल प्यान्ट, हाफ बुट र बेल्टसँग ।

सारीसँग : ओभरकोटमा बेल्ट लगाएर कम्मर डिफाइन गर्न सकिन्छ । बेल्ट मोटो वा पातलो आफ्नो शरीरको प्रकार अनुसार छनोट गर्न सकिन्छ ।

कुर्था वा फर्मलसँग : कुर्ता वा फर्मल लुगामा पनि ओभरकोट स्टाइल गर्न सकिन्छ । कुर्था र कोटको कलर मिलाएर लगाउँदा राम्रो देखिन्छ ।

क्याजुअल : जिन्स, क्याजुअल जुत्ता र स्कार्फसँग स्टाइल गर्न सकिन्छ । क्लबिङमा स्कर्ट र लंग बुट्ससँग स्टाइल गर्न सकिन्छ ।

फर्मल/अफिस : अफिस जाँदा फर्मल प्यान्ट, हाफ बुट, बेल्टसँग ओभरकोट स्टाइल गर्न सकिन्छ । उलनको ड्रेस वा बडिकन ड्रेससँग फुल लेन्थ बुट्ससँग पनि राम्रो देखिन्छ ।

एक्सेसरिज : अवसर अनुसार स्कार्फ, ब्याग, जुत्ता म्याच गर्न सकिन्छ । ओभरकोटमा फर्मल ब्यागले अफिस लुक दिन्छ, टल्किने ब्यागले पार्टी लुक । यो सबै आफ्नो स्टाइल र जीवनशैलीमा निर्भर गर्छ, जसरी आलुलाई फ्राई वा बोइल गरेर खान सकिन्छ ।

बजारमा उपलब्धता र सल्लाह

बजारमा विभिन्न गुणस्तरका ओभरकोट पाइन्छन् । कतिपय पसलले सामान्य गुणस्तरलाई महँगो मूल्यमा बेच्छन् । त्यसैले आफैं स्मार्ट हुनुपर्छ । यदि सम्भव छ भने इमेज कन्सल्टेन्टसँग सल्लाह लिनुहोस्, जसले शरीरको उचाइ र काँध अनुसारको कपडा सिफारिस गर्न सकोस् । नेपालमा काठमाडौंको असन, न्यूरोड वा दरबारमार्गमा राम्रा ओभरकोट पाइन्छन् । अनलाइनमा पनि उपलब्ध छन् ।

ओभरकोट
लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
