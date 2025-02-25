एट्लेटिकोलाई हराउँदै रियल मड्रिड स्पेनिस सुपर कपको फाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ पुस, काठमाडौं । रियल मड्रिड स्पेनिस सुपर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । गएराति भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा एट्लेटिको मड्रिडलाई २-१ गोलअन्तरले हराउँदै रियल फाइनलमा पुगेको हो ।
रियलको जितमा फेडेरिको भालभर्डे र रोड्रीगोले एक एक गोल गरे । एट्लेटिकोका एलेक्जेन्डर सोर्लोथले सान्त्वना गोल फर्काए ।
खेलको दोस्रो मिनेटमै भालभर्डेले फ्रिकिकमार्फत शानदार गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । ५५औं मिनेटमा रोड्रिगोले दोस्रो गोल थपे ।
५८औं मिनेटमा सोर्लोथले गोल गर्दै खेलमा फर्काउने प्रयास गरेपनि त्यसपछि गोल हुन सकेन ।
रियल मड्रिडले अब उपाधिका लागि बार्सिलोनासँग खेल्नेछ । बार्सिलोनाले बुधबार राति भएको खेलमा एथ्लेटिक बिल्बाओलाई हराएर फाइनलमा पुगिसकेको छ ।
