नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

- नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको ११औं साधारण सभा चितवनको कुरिनटारमा ५६ जनाको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ।
- सभाले प्रगति प्रतिवेदन, आगामी दुई आर्थिक वर्षको कार्ययोजना, आर्थिक तथा अडिट प्रतिवेदन र समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।
- एसिया पेसिफिक च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक विजेता आशिष भारतीलाई एक लाख रुपैयाँ नगदसहित च्याम्पियन अवार्ड प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।
१३ पुस, काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा नेपाल) को ११औं साधारण सभा चितवनको कुरिनटारमा सम्पन्न भएको छ ।
साधारण सभामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, छ वटा प्रदेश संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, विज्ञ प्राविधिक र मनोनित सदस्यहरू समेत गरी ४६ जनाको प्रत्यक्ष तथा १० जनाको प्रोक्सी गरी कुल ५६ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
संघका अध्यक्ष दशरथ रिसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारण सभाले प्रगति प्रतिवेदन, आगामी दुई आर्थिक वर्षको कार्ययोजना, आर्थिक प्रतिवेदन तथा अडिट प्रतिवेदन र समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।
त्यसैगरी विधान तथा नियमावली संशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन, मोटोरिङ एकेडेमी स्थापना, व्यावसायिक साझेदारी योजना तथा जिम्मेवारी, सचिवालयको क्षमता विकास, प्रदेश संघहरूको सुदृढीकरण तथा नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रकै प्रमुख फेडेरेसनको रूपमा संस्थाको विकास गर्ने प्रस्तावहरू समेत सर्वसम्मतिले पारित गरिएका छन् ।
नेपाली मोटरस्पोर्ट्सको इतिहासमै एसिया पेसिफिक च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक दिलाउने आशिष भारतीलाई एक लाख रुपैयाँ नगदसहितको च्याम्पियन अवार्ड प्रदान गर्ने तथा सन् २०२८ भित्र नेपालमै पहिलो क्रसकार निर्माण गरी रेसिङ सुरु गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।
साधारण सभामा कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराई, सचिव महेश अधिकारी, कोषाध्यक्ष धान्यमणी नेपाल, एडमिन म्यानेजर किरण धिताल र स्पोट्र्स एन्ड इभेन्ट अफिसर अंकित भण्डारीले विभिन्न प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालमा मोटरस्पोर्ट्स, मोटरसाइकल स्पोर्ट्स, अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी, पावर बोटिङ, सिम रेसिङ र ड्रोन क्षेत्रमा समेत संलग्न यस साधारण सभाले संघको रणनीतिक योजनाका लागि वैधानिक तथा कानुनी आधार समेत तय गरेको छ ।
