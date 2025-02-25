बद्री कुन्ता मेमोरियल यू–१६ फुटबलको उपाधिका लागि सहारा क्लब र संघर्ष क्लब भिड्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२४ पुस, काठमाडौं । धनगढी रंगशालामा जारी बद्री कुन्ता मेमोरियल यू-१६ कैलाली जिल्लास्तरीय पुरुष फुटबल प्रतियोगीतामा सहारा युवा क्लब पहलमानपुर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
बिहीबार सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनलमा गौरीगंगा ११ स्पोटर्स क्लबलाई टाइब्रेकरमा ५–४ ले पराजित गर्दै सहारा फाइनलमा पुगेको हो । सहारा युवा क्लब पहलमानपुरले अब उपाधिका लागि शनिबार संघर्ष युवा क्लब गोदावरीसँग खेल्नेछ ।
धनगढी रंगशालामा सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनलको ९० मिनेटभित्रै कुनैपनि टोलीले गोल गर्न नसक्दा खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो । जहाँ सहारा युवा क्लब ५–४ ले विजयी भयो ।
खेलमा सहारा क्लबका दिपेश शाही म्यान अफ दी म्याच चुनिँदै नगद एक हजार र ट्रफी जित्न सफल भए ।
बिहीबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा संघर्ष युवा क्लब गोदावरीले बागमारा स्पोटर्स क्लबलाई पराजित गर्दै फाइनल पुगिसकेको छ ।
कैलाली जिल्ला फुटबल संघको आयोजना र बद्री कुन्ता मेमोरियल ट्रस्टको मुख्य प्रायोजनमा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगितामा जिल्लाभरका स्थानीय तहका टोली सहभागी थिए ।
प्रतियोगिताको विजेता टोलीले नगद २ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले नगद १ लाख रुपैयाँसहित मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछ ।
साथै विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि नगद सहित ट्रफी प्रदान गरिने प्रतियोगिता निर्देशक हर्क दानपालीले जानकारी दिए ।
