यी हुन् महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट खेल्ने नेपाली खेलाडी

२४ पुस, काठमाडौं । आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट आगामी जनवरी १८ देखि नेपालमा सुरु हुँदैछ । घरेलु मैदानमै हुने यस महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टिम यतिबेला तयारीमा व्यस्त छ ।
पहिलोपटक एसिया चरणको छनोट पार गरेर ग्लोबल छनोटमा पुगेको नेपाली टोली अब पहिलोपटक महिला टी-२० विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ । टोलीले प्रशिक्षणका साथै अभ्यास खेलहरू पनि खेलिरहेको छ ।
नेपालले समूह चरणमा थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड र जिम्बाबेको सामना गर्नेछ । नेपाल क्रिकेट संघले सार्वजनिक गरेको खेलतालिका अनुसार नेपालका चारवटै खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछन् ।
तालिका अनुसार नेपालको पहिलो खेल थाइल्यान्डसँग माघ ४ गते विहानको समयमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । नेपालको दोस्रो खेल नेदरल्यान्ड्ससँग माघ ८ गते विहान त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ।
नेपालको तेस्रो खेल माघ १० गते शनिबार जिम्बाबेसँग विहानको समयमा हुनेछ । चौथो खेलमा नेपालले माघ १२ गते सोमबार विहान स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
समूह चरणबाट दुई समूहका शीर्ष ३ टोलीहरू सुपर सिक्समा पुग्नेछन् । त्यहाँ शीर्ष ४ मा रहने टोलीहरू विश्वकपमा छनोट हुनेछन् ।
प्रतियोगिताका लागि इन्दु बर्माको कप्तानीमा नेपालको १५ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा पनि भइसकेको छ । टोलीमा अलराउन्डरको बाहुल्यता देखिएको छ ।
नेपालको महिला टोलीको पहिलो पुस्ताकी खेलाडी सिता रानामगरदेखि यू-१९ विश्वकपमा नेपाललाई लिड गरेकी पूजा महतो अनि इन्दु बर्मा र रुबिना क्षेत्रीजस्ता अनुभवी खेलाडीहरू पनि नेपालको टोलीमा छन् ।
आज हामी ग्लोबल छनोटमा खेल्ने यिनै १५ खेलाडीहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।
इन्दु बर्मा (कप्तान)
इन्दु बर्मा नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान हुन् । उनकै कप्तानीमा नेपालले पहिलोपटक एसिया चरणको छनोट पार गरेर ग्लोबल छनोटमा पुगेको थियो । उनीसामू अब नेपाललाई पहिलोपटक विश्वकपमा पुर्याउने चुनौती एवम् अवसर छ ।
२८ वर्षीय दाँयाहाते ब्याटर इन्दुले नेपालका लागि ७८ टी-२०आई खेलमा एक अर्धशतकसहित १०४१ रन बनाएकी छन् । नेपालका लागि महिला क्रिकेटमा १००० रन पूरा गर्ने उनी पहिलो खेलाडी पनि हुन् ।
यस्तै दाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्ने इन्दुले ४० विकेट पनि लिएकी छन् ।
कप्तान इन्दुले विश्वकपमा छनोट हुनका लागि टिममा सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट धेरै मेहेनत गरिरहेको बताएकी छन् । ‘आफूलाई पुश गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर तयारी गरिरहेका छौं । हामीले खेलको दिनमा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भाव राखेका छौं। हाम्रो तर्फबाट राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हो’ उनले भनेकी छन् ।
पूजा महतो (उपकप्तान)
पूजा महतो नेपाली महिला टोलीको उपकप्तानका रूपमा छन् । १९ वर्षीय पूजाले यसअघि आईसीसी यू-१९ टी-२० विश्वकपमा नेपालको कप्तानी गरिसकेकी छन् ।
दाँयाहाते ब्याटिङ गर्ने पूजाले नेपालका लागि ४२ खेलमा ५३९ रन बनाएकी छन् । उनले दुई अर्धशतक पनि प्रहार गरेकी छन् ।
मिडियम पेस बलिङ गर्ने पूजाले २८ विकेट पनि लिएकी छन् ।
पूजाले यू-१९ महिला टी-२० विश्वकपमा ४ खेलमा ९ विकेट लिएकी थिइन् भने ७० रन पनि बनाएकी थिइन् ।
पूजाले विश्वकपमा छनोट भएरै छाड्ने अठोट राखेकी छन् । ‘हामीले पहिलेभन्दा के कुरामा राम्रो गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो । यसपटक जसरी पनि छनोट भएर देखाउनुपर्छ भन्ने छ’ उनले भनिन् ।
रुबिना क्षेत्री
रुबिना क्षेत्री नेपाली टोलीको सिनियर खेलाडीमध्ये एक हुन् । रुबिनाले यसअघि लामो समयसम्म नेपाली महिला टोलीको कप्तानका रूपमा नेतृत्व गरेकी छन् ।
३२ वर्षीय दाँयाहाते ब्याटर रुबिनाले सन् २०१२ देखि टोलीको कप्तानी गर्दा टी-२०आई मान्यता अनुसार २०१९ देखि २०२३ सम्म नेपाली टोलीको कप्तानका रूपमा रहिन् ।
उनले नेपालका लागि ७९ खेल खेल्दा ९५१ रन बनाएकी छन् । रुबिनाले एक शतक र एक अर्धशतक बनाएकी छन् । नेपाली महिला टोलीबाट शतक प्रहार गर्ने उनी एकमात्र खेलाडी हुन् ।
स्पिन बलिङ गर्ने रुबिनाले ४५ विकेट पनि लिएकी छन् ।
सीता राना मगर
सीता नेपाली महिला टोलीमा सबैभन्दा सिनियर खेलाडी हुन् । पहिलो पुस्ताको टोलीदेखि हालसम्म खेलिरहेकी सीताको अनुभवले नेपाललाई ग्लोबल छनोटमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
३३ वर्षीय सीताले नेपालका लागि ६३ खेल खेल्दा ९६५ रन बनाएकी छन् । बाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्ने सीताले ५८ विकेट पनि लिएकी छन् ।
चोट र फिटनेसको समस्याका कारण पछिल्लो समय धेरै खेल नखेलेकी सीताले पछिल्लोपटक गतवर्ष जनवरीमा भएको घरेलु शृंखलामा खेलेपछि अक्टोबरमा मलेसियासँग भएको शृंखला खेलेकी थिइन् ।
टिमकै सिनियर खेलाडी रहेकी सीताले विश्वकप ग्लोबल छनोटका लागि धेरै राम्रो तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
काजल श्रेष्ठ
काजल श्रेष्ठ विकेटकिपर ब्याटर हुन् । २६ वर्षीय काजलले दाँयाहाते ब्याटिङ गर्छिन् ।
उनले पछिल्लोपटक सन् २०२३ को जुलाईमा भएको महिला एसिया कपमा नेपालका लागि खेलेकी थिइन् । त्यसयता पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा परेकी हुन् ।
काजलले ४८ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ३२ को उच्च स्कोरसहित ३०१ रन बनाएकी छन् । विकेटकिपरका रूपमा १३ क्याच र १५ स्टम्पिङ गरेर २८ डिसमिसल गरेकी छन् ।
बिन्दु रावल
बिन्दु रावल बाँयाहाते ब्याटर हुन् । २९ वर्षीय बिन्दुले नेपालका लागि ४३ खेलमा २८ को उच्च स्कोरसहित २७४ रन बनाएकी छन् ।
घरेलु क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कप्तानी गर्दै टप अर्डरमा खेल्ने बिन्दुले पछिल्लो समय तल्लोक्रममा खेल्दै आएकी छन् ।
उनले पछिल्लोपटक थाइल्यान्डमा भएको महिला विश्वकप एसिया छनोट खेलेकी थिइन् ।
कविता कुँवर
कविता कुँवर नेपालकी युवा अलराउन्डर हुन् । २२ वर्षीय कविताले नेपालका लागि ६१ खेलमा ३४७ रन बनाउनुका साथै ५६ विकेट पनि लिएका छन् ।
मिडियम पेस बलिङ गर्ने उनले नेपालका लागि पावरप्लेमै बलिङ गर्दै विकेट निकाल्दै आएकी छन् ।
कविताले पछिल्लोपटक गत जनवरीमा घरेलु मैदानमै भएको थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँगको टी-२०आई शृंखलामा खेलेकी थिइन् । पहिलो खेलमा चोट बोकेपछि उनी शृंखला त्यसपछि खेलिनन् ।
चोटबाट पुनरागमन गरेर विश्वकप एसिया छनोटमा खेलिन् । ग्लोबल छनोट खेल्ने टोलीमा पनि स्थान बनाएकी छन् ।
सम्झना खड्का
सम्झना खड्का नेपाली महिला टोलीको टप अर्डर ब्याटर हुन् । २६ वर्षीय दाँयाहाते ब्याटर सम्झनाले सन् २०२३ मा मलेसियासँगको खेलमार्फत राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।
नेपालका लागि ४१ खेल खेल्दै एक अर्धशतकसहित ४०० रन बनाएकी छन् ।
सम्झनाले पावरप्लेमा आक्रामक ब्याटिङ गर्दै राम्रो सुरुवात दिलाउन सक्छिन् ।
उनले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको टी-२० शृंखलामा खेलेकी थिइन् ।
कविता जोशी
कविता जोशी नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको अलराउन्डर हुन् । २९ वर्षीय कविताले दाँयाहाते ब्याटिङ तथा स्पिन बलिङ गर्दै आएकी छन् ।
उनले ५४ खेलमा ३१ को उच्च स्कोरसहित २७१ रन बनाएका छन् । त्यस्तै २१ विकेट पनि लिएका छन् ।
ठूला हिट प्रहार गर्न सक्षम कविताले नेपालका लागि फिनिसिङमा योगदान दिन सक्छिन् ।
राजमती ऐरी
राजमती ऐरी नेपाली महिला क्रिकेट टोलीमा केही समयअघि मात्रै जोडिएकी खेलाडी हुन् । उनले गतवर्ष जनवरीमा नेपालमै भएको महिला त्रिदेशीय शृंखलामा थाइल्यान्डसँगको खेलमार्फत राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।
२३ वर्षीय राजमतीले बाँयाहाते ब्याटिङका साथै बाँयाहाते मिडियम पेस बलिङ गर्छिन् । राजमतीले नेपालका लागि १० खेल खेल्दा ४० रन बनाएकी छन् भने ८ विकेट लिएकी छन् ।
उनी नेपाली पुरुष क्रिकेट टिमका उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीकी बहिनी पनि हुन् । राजमतीले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको शृंखला खेलेकी थिइन् ।
मनीषा उपाध्याय
मनीषाले पनि गतवर्ष मात्र सिनियर महिला टोलीका लागि डेब्यू गरेकी थिइन् । उनले पनि थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँगको शृंखलामार्फत नेपाली टोलीमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।
२१ वर्षीया मनीषाले बाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्छिन् । उनले ८ खेलमा १२ विकेट लिएकी छन् ।
मनिषाले यसअघि यू-१९ टोलीबाट खेलेकी थिइन् । यू-१९ महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटसम्म खेलेकी मनिषा यू-१९ महिला विश्वकप भने खेलिनन् ।
उनले पछिल्लोपटक टी-२० विश्वकप एसिया छनोटमा खेलेकी थिइन् ।
रिया शर्मा
उपकप्तान पूजा महतोसँगै यू-१९ विश्वकप खेलेकी खेलाडी हुन् रिया । १७ वर्षीया रियाले गतवर्ष मार्चमा युगान्डामा भएको चारदेशीय शृंखलामार्फत नेपाली महिला सिनियर टोलीका लागि डेब्यू गरिन् ।
लेग ब्रेक बलर रियाले नेपालका लागि १६ खेल खेल्दा ३ विकेट लिएकी छन् । रियाले यू-१९ विश्वकपमा ४ खेलमा ३ विकेट लिएकी थिइन् ।
उनले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको टी-२०आई शृंखलामा खेलेकी थिइन् ।
रचना चौधरी
पूजा र रियाजस्तै रचनाले पनि नेपालको यू-१९ टोलीबाट विश्वकप खेलेकी छन् । १८ वर्षीय रचनाले गतवर्ष घरेलु मैदानमै भएको थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँगको शृंखलामार्फत नेपाली महिला टोलीका लागि टी-२०आईमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।
अलराउन्डर कविता कुँवर चोटका कारण टिमबाट बाहिर भएपछि उनको ठाउँमा उक्त शृंखलाकै लागि रचना कुमारी चौधरी टिममा समावेश भएर आएकी थिइन् ।
बाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्ने रचनाले हालसम्म नेपालका लागि १३ खेल खेल्दा ५ विकेट लिएकी छन् । उनले यू-१९ विश्वकपमा ४ खेलमा ६ विकेट लिएकी थिइन् ।
रचनाले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको टी-२०आई शृंखलामा खेलेकी थिइन् ।
रोमा थापा
रोमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको विकेटकिपर ब्याटर हुन् । उनी पनि लामो समयदेखि खेल्दै आएकी सिनियर खेलाडीमध्ये एक हुन् ।
२८ वर्षीय रोमाले दाँयाहाते ब्याटिङ गर्छिन् । उनले नेपालका लागि ३२ खेलमा १२० रन बनाएकी छन् ।
रोमाले पछिल्लोपटक यूएईमा भएको महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटमा खेलेकी थिइन् ।
सोमु विष्ट
सोमु विष्ट नेपाली महिला क्रिकेट टोलीकी बलर हुन् । २६ वर्षीय सोमुले बाँयाहाते बलिङ गर्छिन् ।
सोमुले सन् २०२३ मा तान्जानियासँगको खेलमार्फत नेपाली महिला टोलीका लागि डेब्यू गरेकी थिइन् ।
बाँयाहाते मिडियम पेस बलिङ गर्ने उनले नेपालका लागि ७ खेल खेल्दा ४ विकेट लिएकी छन् ।
पछिल्लोपटक सोमुले गत अक्टोबरमा मलेसियामा भएको शृंखलामा नेपालका लागि खेलेकी थिइन् ।
