+
English edition
महिला क्रिकेट :

यी हुन् महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट खेल्ने नेपाली खेलाडी

२०८२ पुष २४ गते १४:०६ २०८२ पुष २४ गते १४:०६

प्रतिक भट्ट

Shares

प्रतियोगिताका लागि इन्दु बर्माको कप्तानीमा नेपालको १५ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा पनि भइसकेको छ । टोलीमा अलराउन्डरको बाहुल्यता देखिएको छ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
यी हुन् महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट खेल्ने नेपाली खेलाडी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट आगामी माघ ४ देखि नेपालमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ।
  • नेपालले समूह चरणमा थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, जिम्बाबे, र स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ र शीर्ष ४ टोली विश्वकपमा छनोट हुनेछन्।
  • इन्दु बर्माको कप्तानीमा १५ सदस्यीय नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले पहिलोपटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ।

२४ पुस, काठमाडौं । आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट आगामी जनवरी १८ देखि नेपालमा सुरु हुँदैछ । घरेलु मैदानमै हुने यस महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टिम यतिबेला तयारीमा व्यस्त छ ।

पहिलोपटक एसिया चरणको छनोट पार गरेर ग्लोबल छनोटमा पुगेको नेपाली टोली अब पहिलोपटक महिला टी-२० विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ । टोलीले प्रशिक्षणका साथै अभ्यास खेलहरू पनि खेलिरहेको छ ।

नेपालले समूह चरणमा थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड र जिम्बाबेको सामना गर्नेछ । नेपाल क्रिकेट संघले सार्वजनिक गरेको खेलतालिका अनुसार नेपालका चारवटै खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछन् ।

तालिका अनुसार नेपालको पहिलो खेल थाइल्यान्डसँग माघ ४ गते विहानको समयमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । नेपालको दोस्रो खेल नेदरल्यान्ड्ससँग माघ ८ गते विहान त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ।

नेपालको तेस्रो खेल माघ १० गते शनिबार जिम्बाबेसँग विहानको समयमा हुनेछ । चौथो खेलमा नेपालले माघ १२ गते सोमबार विहान स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ ।

समूह चरणबाट दुई समूहका शीर्ष ३ टोलीहरू सुपर सिक्समा पुग्नेछन् । त्यहाँ शीर्ष ४ मा रहने टोलीहरू विश्वकपमा छनोट हुनेछन् ।

प्रतियोगिताका लागि इन्दु बर्माको कप्तानीमा नेपालको १५ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा पनि भइसकेको छ । टोलीमा अलराउन्डरको बाहुल्यता देखिएको छ ।

नेपालको महिला टोलीको पहिलो पुस्ताकी खेलाडी सिता रानामगरदेखि यू-१९ विश्वकपमा नेपाललाई लिड गरेकी पूजा महतो अनि इन्दु बर्मा र रुबिना क्षेत्रीजस्ता अनुभवी खेलाडीहरू पनि नेपालको टोलीमा छन् ।

आज हामी ग्लोबल छनोटमा खेल्ने यिनै १५ खेलाडीहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।

इन्दु बर्मा (कप्तान)

इन्दु बर्मा नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान हुन् । उनकै कप्तानीमा नेपालले पहिलोपटक एसिया चरणको छनोट पार गरेर ग्लोबल छनोटमा पुगेको थियो । उनीसामू अब नेपाललाई पहिलोपटक विश्वकपमा पुर्‍याउने चुनौती एवम् अवसर छ ।

२८ वर्षीय दाँयाहाते ब्याटर इन्दुले नेपालका लागि ७८ टी-२०आई खेलमा एक अर्धशतकसहित १०४१ रन बनाएकी छन् । नेपालका लागि महिला क्रिकेटमा १००० रन पूरा गर्ने उनी पहिलो खेलाडी पनि हुन् ।

यस्तै दाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्ने इन्दुले ४० विकेट पनि लिएकी छन् ।

कप्तान इन्दुले विश्वकपमा छनोट हुनका लागि टिममा सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट धेरै मेहेनत गरिरहेको बताएकी छन् । ‘आफूलाई पुश गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर तयारी गरिरहेका छौं । हामीले खेलको दिनमा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भाव राखेका छौं। हाम्रो तर्फबाट राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हो’ उनले भनेकी छन् ।

पूजा महतो (उपकप्तान)

पूजा महतो नेपाली महिला टोलीको उपकप्तानका रूपमा छन् । १९ वर्षीय पूजाले यसअघि आईसीसी यू-१९ टी-२० विश्वकपमा नेपालको कप्तानी गरिसकेकी छन् ।

दाँयाहाते ब्याटिङ गर्ने पूजाले नेपालका लागि ४२ खेलमा ५३९ रन बनाएकी छन् । उनले दुई अर्धशतक पनि प्रहार गरेकी छन् ।

मिडियम पेस बलिङ गर्ने पूजाले २८ विकेट पनि लिएकी छन् ।

पूजाले यू-१९ महिला टी-२० विश्वकपमा ४ खेलमा ९ विकेट लिएकी थिइन् भने ७० रन पनि बनाएकी थिइन् ।

पूजाले विश्वकपमा छनोट भएरै छाड्ने अठोट राखेकी छन् । ‘हामीले पहिलेभन्दा के कुरामा राम्रो गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो । यसपटक जसरी पनि छनोट भएर देखाउनुपर्छ भन्ने छ’ उनले भनिन् ।

रुबिना क्षेत्री

रुबिना क्षेत्री नेपाली टोलीको सिनियर खेलाडीमध्ये एक हुन् । रुबिनाले यसअघि लामो समयसम्म नेपाली महिला टोलीको कप्तानका रूपमा नेतृत्व गरेकी छन् ।

३२ वर्षीय दाँयाहाते ब्याटर रुबिनाले सन् २०१२ देखि टोलीको कप्तानी गर्दा टी-२०आई मान्यता अनुसार २०१९ देखि २०२३ सम्म नेपाली टोलीको कप्तानका रूपमा रहिन् ।

उनले नेपालका लागि ७९ खेल खेल्दा ९५१ रन बनाएकी छन् । रुबिनाले एक शतक र एक अर्धशतक बनाएकी छन् । नेपाली महिला टोलीबाट शतक प्रहार गर्ने उनी एकमात्र खेलाडी हुन् ।

स्पिन बलिङ गर्ने रुबिनाले ४५ विकेट पनि लिएकी छन् ।

सीता राना मगर

सीता नेपाली महिला टोलीमा सबैभन्दा सिनियर खेलाडी हुन् । पहिलो पुस्ताको टोलीदेखि हालसम्म खेलिरहेकी सीताको अनुभवले नेपाललाई ग्लोबल छनोटमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

३३ वर्षीय सीताले नेपालका लागि ६३ खेल खेल्दा ९६५ रन बनाएकी छन् । बाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्ने सीताले ५८ विकेट पनि लिएकी छन् ।

चोट र फिटनेसको समस्याका कारण पछिल्लो समय धेरै खेल नखेलेकी सीताले पछिल्लोपटक गतवर्ष जनवरीमा भएको घरेलु शृंखलामा खेलेपछि अक्टोबरमा मलेसियासँग भएको शृंखला खेलेकी थिइन् ।

टिमकै सिनियर खेलाडी रहेकी सीताले विश्वकप ग्लोबल छनोटका लागि धेरै राम्रो तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ प्रशिक्षकको आगमनले उत्साहित महिला क्रिकेट टिम, विश्वकप खेल्ने लक्ष्य

काजल श्रेष्ठ

काजल श्रेष्ठ विकेटकिपर ब्याटर हुन् । २६ वर्षीय काजलले दाँयाहाते ब्याटिङ गर्छिन् ।

उनले पछिल्लोपटक सन् २०२३ को जुलाईमा भएको महिला एसिया कपमा नेपालका लागि खेलेकी थिइन् । त्यसयता पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा परेकी हुन् ।

काजलले ४८ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ३२ को उच्च स्कोरसहित ३०१ रन बनाएकी छन् । विकेटकिपरका रूपमा १३ क्याच र १५ स्टम्पिङ गरेर २८ डिसमिसल गरेकी छन् ।

बिन्दु रावल

तस्वीर : क्यान

बिन्दु रावल बाँयाहाते ब्याटर हुन् । २९ वर्षीय बिन्दुले नेपालका लागि ४३ खेलमा २८ को उच्च स्कोरसहित २७४ रन बनाएकी छन् ।

घरेलु क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कप्तानी गर्दै टप अर्डरमा खेल्ने बिन्दुले पछिल्लो समय तल्लोक्रममा खेल्दै आएकी छन् ।

उनले पछिल्लोपटक थाइल्यान्डमा भएको महिला विश्वकप एसिया छनोट खेलेकी थिइन् ।

कविता कुँवर

कविता कुँवर नेपालकी युवा अलराउन्डर हुन् । २२ वर्षीय कविताले नेपालका लागि ६१ खेलमा ३४७ रन बनाउनुका साथै ५६ विकेट पनि लिएका छन् ।

मिडियम पेस बलिङ गर्ने उनले नेपालका लागि पावरप्लेमै बलिङ गर्दै विकेट निकाल्दै आएकी छन् ।

कविताले पछिल्लोपटक गत जनवरीमा घरेलु मैदानमै भएको थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँगको टी-२०आई शृंखलामा खेलेकी थिइन् । पहिलो खेलमा चोट बोकेपछि उनी शृंखला त्यसपछि खेलिनन् ।

चोटबाट पुनरागमन गरेर विश्वकप एसिया छनोटमा खेलिन् । ग्लोबल छनोट खेल्ने टोलीमा पनि स्थान बनाएकी छन् ।

सम्झना खड्का

सम्झना खड्का नेपाली महिला टोलीको टप अर्डर ब्याटर हुन् । २६ वर्षीय दाँयाहाते ब्याटर सम्झनाले सन् २०२३ मा मलेसियासँगको खेलमार्फत राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।

नेपालका लागि ४१ खेल खेल्दै एक अर्धशतकसहित ४०० रन बनाएकी छन् ।

सम्झनाले पावरप्लेमा आक्रामक ब्याटिङ गर्दै राम्रो सुरुवात दिलाउन सक्छिन् ।

उनले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको टी-२० शृंखलामा खेलेकी थिइन् ।

कविता जोशी

कविता जोशी नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको अलराउन्डर हुन् । २९ वर्षीय कविताले दाँयाहाते ब्याटिङ तथा स्पिन बलिङ गर्दै आएकी छन् ।

उनले ५४ खेलमा ३१ को उच्च स्कोरसहित २७१ रन बनाएका छन् । त्यस्तै २१ विकेट पनि लिएका छन् ।

ठूला हिट प्रहार गर्न सक्षम कविताले नेपालका लागि फिनिसिङमा योगदान दिन सक्छिन् ।

राजमती ऐरी

राजमती ऐरी नेपाली महिला क्रिकेट टोलीमा केही समयअघि मात्रै जोडिएकी खेलाडी हुन् । उनले गतवर्ष जनवरीमा नेपालमै भएको महिला त्रिदेशीय शृंखलामा थाइल्यान्डसँगको खेलमार्फत राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।

२३ वर्षीय राजमतीले बाँयाहाते ब्याटिङका साथै बाँयाहाते मिडियम पेस बलिङ गर्छिन् । राजमतीले नेपालका लागि १० खेल खेल्दा ४० रन बनाएकी छन् भने ८ विकेट लिएकी छन् ।

उनी नेपाली पुरुष क्रिकेट टिमका उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीकी बहिनी पनि हुन् । राजमतीले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको शृंखला खेलेकी थिइन् ।

मनीषा उपाध्याय

मनीषाले पनि गतवर्ष मात्र सिनियर महिला टोलीका लागि डेब्यू गरेकी थिइन् । उनले पनि थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँगको शृंखलामार्फत नेपाली टोलीमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।

२१ वर्षीया मनीषाले बाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्छिन् । उनले ८ खेलमा १२ विकेट लिएकी छन् ।

मनिषाले यसअघि यू-१९ टोलीबाट खेलेकी थिइन् । यू-१९ महिला टी-२० विश्‍वकप एसिया छनोटसम्म खेलेकी मनिषा यू-१९ महिला विश्‍वकप भने खेलिनन् ।

उनले पछिल्लोपटक टी-२० विश्वकप एसिया छनोटमा खेलेकी थिइन् ।

रिया शर्मा

उपकप्तान पूजा महतोसँगै यू-१९ विश्वकप खेलेकी खेलाडी हुन् रिया । १७ वर्षीया रियाले गतवर्ष मार्चमा युगान्डामा भएको चारदेशीय शृंखलामार्फत नेपाली महिला सिनियर टोलीका लागि डेब्यू गरिन् ।

लेग ब्रेक बलर रियाले नेपालका लागि १६ खेल खेल्दा ३ विकेट लिएकी छन् । रियाले यू-१९ विश्वकपमा ४ खेलमा ३ विकेट लिएकी थिइन् ।

उनले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको टी-२०आई शृंखलामा खेलेकी थिइन् ।

रचना चौधरी

पूजा र रियाजस्तै रचनाले पनि नेपालको यू-१९ टोलीबाट विश्वकप खेलेकी छन् । १८ वर्षीय रचनाले गतवर्ष घरेलु मैदानमै भएको थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँगको शृंखलामार्फत नेपाली महिला टोलीका लागि टी-२०आईमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।

अलराउन्डर कविता कुँवर चोटका कारण टिमबाट बाहिर भएपछि उनको ठाउँमा उक्त शृंखलाकै लागि रचना कुमारी चौधरी टिममा समावेश भएर आएकी थिइन् ।

बाँयाहाते स्पीन बलिङ गर्ने रचनाले हालसम्म नेपालका लागि १३ खेल खेल्दा ५ विकेट लिएकी छन् । उनले यू-१९ विश्वकपमा ४ खेलमा ६ विकेट लिएकी थिइन् ।

रचनाले पछिल्लोपटक मलेसियामा भएको टी-२०आई शृंखलामा खेलेकी थिइन् ।

रोमा थापा

रोमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको विकेटकिपर ब्याटर हुन् । उनी पनि लामो समयदेखि खेल्दै आएकी सिनियर खेलाडीमध्ये एक हुन् ।

२८ वर्षीय रोमाले दाँयाहाते ब्याटिङ गर्छिन् । उनले नेपालका लागि ३२ खेलमा १२० रन बनाएकी छन् ।

रोमाले पछिल्लोपटक यूएईमा भएको महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटमा खेलेकी थिइन् ।

सोमु विष्ट

सोमु विष्ट नेपाली महिला क्रिकेट टोलीकी बलर हुन् । २६ वर्षीय सोमुले बाँयाहाते बलिङ गर्छिन् ।

सोमुले सन् २०२३ मा तान्जानियासँगको खेलमार्फत नेपाली महिला टोलीका लागि डेब्यू गरेकी थिइन् ।

बाँयाहाते मिडियम पेस बलिङ गर्ने उनले नेपालका लागि ७ खेल खेल्दा ४ विकेट लिएकी छन् ।

पछिल्लोपटक सोमुले गत अक्टोबरमा मलेसियामा भएको शृंखलामा नेपालका लागि खेलेकी थिइन् ।

नेपाली महिला क्रिकेट टोली
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
छुटाउनुभयो कि?

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
छुटाउनुभयो कि?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
छुटाउनुभयो कि?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
कोशी प्रदेश

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

मुस्तफिजुरलाई आईपीएलमा फर्काउने भारतको प्रस्ताव बंगलादेशद्वारा अस्वीकार !

मुस्तफिजुरलाई आईपीएलमा फर्काउने भारतको प्रस्ताव बंगलादेशद्वारा अस्वीकार !

यी हुन् महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट खेल्ने नेपाली खेलाडी

यी हुन् महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट खेल्ने नेपाली खेलाडी

महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट : नेपालका चारवटै खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा

महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट : नेपालका चारवटै खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा

पाँचौं टेस्टमा इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले ४-१ ले जित्यो एसेज शृंखला

पाँचौं टेस्टमा इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले ४-१ ले जित्यो एसेज शृंखला

फराकिलो जितसहित बार्सिलोना स्पेनिस सुपर कपको फाइनलमा

फराकिलो जितसहित बार्सिलोना स्पेनिस सुपर कपको फाइनलमा

प्रिमियर लिग : म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकियो, फुलहमसँग चेल्सीको हार

प्रिमियर लिग : म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकियो, फुलहमसँग चेल्सीको हार

ट्रेन्डिङ

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी

नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी
ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)

ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)
अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डीको उपाधि न्यू होराइजनलाई

अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डीको उपाधि न्यू होराइजनलाई
नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ