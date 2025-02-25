प्रिमियर लिग : म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकियो, फुलहमसँग चेल्सीको हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी ब्राइटनसँग १-१ बराबरीमा रोकिएको छ।
- चेल्सी फुलहमसँग २-१ गोलअन्तरले पराजित भएको छ र १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो।
- बराबरीपछि सिटीको २१ खेलबाट ४३ अंक भएको छ भने फुलहम ३१ अंकसहित नवौं स्थानमा उक्लिएको छ।
२४ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकिएको छ । सिटी ब्राइटनसँग १-१ बराबरीमा रोकिएको हो ।
खेलको ४१औं मिनेटमा एर्लिङ हालान्डले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए । ६०औं मिनेटमा ब्राइटनका काउरो मितोमाले बराबरी गोल गरे ।
त्यसपछि थप गोल नहुँदा सिटी फेरि पनि १ अंकमै खुम्चियो । यो सिटीको लगातार तेस्रो बराबरी हो ।
बराबरीपछि सिटीको २१ खेलबाट ४३ अंक भएको छ । दोस्रो स्थानको सिटीले शीर्षस्थानको आर्सनलसँग अंकदूरी घटाउन सकेको छैन । एक खेल कम खेलेको आर्सनलको ४८ अंक छ ।
गएराति नै भएको अर्को खेलमा चेल्सी फुलहमसँग पराजित भएको छ । १० खेलाडीमा सीमित चेल्सीलाई फुलहमले २-१ गोलअन्तरले हराएको हो ।
२२औं मिनेटमा मार्क कुकुरेलाले रातो कार्ड पाएपछि चेल्सी १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो ।
५५औं मिनेटमा राउल जिमेनेजले गोल गर्दै फुलहमलाई अग्रता दिलाए । ७२औं मिनेटमा लियाम डेलापले चेल्सीका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
८१औं मिनेटमा ह्यारी विल्सनले गोल गर्दै फुलहमलाई जित दिलाए ।
जितपछि फुलहम २१ खेलमा ३१ अंक जोडेर नवौं स्थानमा उक्लिएको छ । समान खेलबाट समान अंक भएको चेल्सी आठौं स्थानमा झरेको छ ।
