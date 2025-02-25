महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट : नेपालका चारवटै खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आउँदो माघ ४ देखि काठमाडौंमा सुरु हुने आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटमा नेपालको सबै खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने भएका छन्।
- नेपालको पहिलो खेल माघ ४ गते थाइल्यान्डसँग, दोस्रो खेल माघ ८ गते नेदरल्यान्ड्ससँग, तेस्रो माघ १० गते जिम्बाबेसँग र चौथो माघ १२ गते स्कटल्यान्डसँग हुनेछ।
- समूह चरणबाट शीर्ष ३ टोलीहरू सुपर सिक्समा पुग्नेछन् र त्यहाँ शीर्ष ४ टोलीहरू विश्वकपमा छनोट हुनेछन्।
२४ पुस, काठमाडौं । आउँदो माघ ४ देखि काठमाडौंमा सुरु हुने आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटमा समूह चरणअन्तर्गत नेपालको सबै खेलहरू त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने भएका छन् ।
यसअघि नेपालको दुई खेल माथिल्लो मुलपानी अनि दुई खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने उल्लेख थिए । तर नेपाल क्रिकेट संघले सार्वजनिक गरेको खेलतालिका अनुसार नेपालका चारवटै खेल त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने भएका हुन् ।
तालिका अनुसार नेपालको पहिलो खेल थाइल्यान्डसँग माघ ४ गते विहानको समयमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । नेपालको दोस्रो खेल नेदरल्यान्ड्ससँग माघ ८ गते विहान त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ।
नेपालको तेस्रो खेल माघ १० गते शनिबार जिम्बाबेसँग विहानको समयमा हुनेछ । चौथो खेलमा नेपालले माघ १२ गते सोमबार विहान स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
समूह चरणबाट दुई समूहका शीर्ष ३ टोलीहरू सुपर सिक्समा पुग्नेछन् । त्यहाँ शीर्ष ४ मा रहने टोलीहरू विश्वकपमा छनोट हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया 4